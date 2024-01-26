«Псков» против «Тосно» и «Динамо»: подведены итоги жеребьёвки футбольного турнира на призы полпреда президента России

11:53, 26 января 2024, ПАИ

Подведены итоги жеребьёвки турнира на призы полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе, в котором примет участие ФК «Псков». Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 13 по 19 февраля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер по селекционной работе ФК «Псков» Игорь Сурин.

Всего в соревнованиях примут участие десять команд. ФК «Псков» сыграет в группе «А» против «Динамо» (Санкт-Петербург), «Алмаз-Антей» (Санкт-Петербург), «Тосно» (Ленинградская область) и «Кристалл-Константиновское» (Санкт-Петербург).

«Динамо» – профессиональная команда. Туда пришёл новый тренер, прибавилось финансирование, поставили новые задачи. С ними будет непросто. «Алмаз-Антей» будет играть своими воспитанниками 2007 года рождения, насколько мне известно. Молодые ребята. «Тосно» собирает новую команду. Что они представляют сейчас из себя, трудно сказать. «Кристалл-Константиновское» – чемпионы Санкт-Петербурга прошлого сезона. Опытные ребята. Со всеми просто не будет. Тем более что у нас в планах интегрировать в команду ребят 2006 года рождения. Их будем выпускать хотя бы на тайм в играх, а там как получится. За второе место в группе нам по силам побороться», – пояснил Игорь Сурин.

Состав группы «Б»: спортшкола «Зенит», ФК «Звезда» (Санкт-Петербург), ФК «Север» (Мурманск), спортшкола «Ленинградец» (Ленинградская область) и медиаклуб «Чисто Питер».

Согласно регламенту, первое место в группе «А» выйдет в финал, где сыграет против первого места в группе «Б». Вторые места групп сойдутся в матче за третье место.

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