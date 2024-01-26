Выставка живописца Александра Коростелева откроется в Пскове

11:38, 26 января 2024, ПАИ

Выставка живописных работ художника Александра Коростелева откроется в центральном выставочном зале Пскова сегодня, 26 января, в 18:00. Об этом ПАИ сообщили в региональном отделении Союза художников России.

На выставке будут представлены работы, созданные за последние три-четыре года.

Александр Коростелев родился в 1965 году в Саратовской области, окончил Одесское художественное училище имени Б. Грекова. С 1996 года живёт в Пскове. Попробовал себя в качестве реставратора в некоторых проектах, а также является автором иконостаса храма святых Константина и Елены.

С 1998 года преподаёт живопись. В 2015 году стал членом Союза художников России.

В 2018 году он принял участие в региональной художественной выставке «Российский Север – 12» в Мурманске, а также в выставке «Российский Север – 13» в Пскове. Его картина «Качели» была рекомендована на всероссийскую выставку «Россия-13» в Москве.

Отметим, вход на выставку свободный.