Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря закрыт по техническим причинам

11:44, 26 января 2024, ПАИ

26 января Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря в Пскове закрыт по техническим причинам, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«До окончания работ Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря будет недоступен для посещения по техническим причинам», - отметили в музее.

Справки по телефону: 8 (8112) 33-15-35.

Преображенский собор – древнейший из сохранившихся храмов и зданий Пскова. Нетрудно подсчитать, что в 2024 году ему исполняется 868 лет. Для внутренней отделки храма в Псков выписывали лучших греческих мастеров, которые украсили стены фресками. До нас дошло не менее 80% первоначальной росписи. Композиции рассказывали псковичам об основных сюжетах Священного Писания. Это единственные сохранившиеся в Пскове фрески домонгольского периода.

В XVI веке фрески храма забелили и забыли про них. Часть изображений в алтаре случайно открылись во время ремонта в 1858 году. В XX веке периодически велись работы по раскрытию древней фресковой живописи и укреплению красочного слоя.

Расчистка фресок заставила задуматься о сохранности всего собора. 6 августа 1897 года, в день Преображения Господня, последовало высочайшее соизволение императора Николая II о выделении средств на реставрацию храма и его стенной живописи. Работами руководила комиссия из столичных академиков, техническую часть поручили псковскому городскому архитектору Фёдору Нестурху. При этом исправили повреждения кладки стен, сделали бетонными основания для пола, обеспечили быстрый сток воды в реку после наводнений, от которых часто страдал (и по сей день страдает) монастырь и собор. В храме до сих пор видны отметины наиболее высоких уровней стояния воды. 27 августа 1902 года епископ Сергий заново после ремонта освятил Спасо-Преображенский собор.

В 1922 году советская власть упразднила Мирожский монастырь, вновь молитва здесь зазвучала лишь в 1994-м.