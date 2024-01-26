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Спорт

Великолучане выступают на международных соревнованиях по стрельбе из лука

Великолучане выступают на международных соревнованиях по стрельбе из лука, которые проходят в Орле с 26 по 28 января. Об этом ПАИ сообщили в Российской федерации стрельбы из лука.

Великолучане выступают на международных соревнованиях по стрельбе из лука. Фото: Российская федерация стрельбы из лука

В соревнованиях принимают участие 538 спортсменов из России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Мексики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Великолукские лучники Ника Снеткова, Александра Савенкова, Милана Мурзина, Владимир Фазанов и Илья Силаев поборются в состязаниях по блочному луку.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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