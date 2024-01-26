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Общество

Мастер-класс по вокалу от оперной певицы пройдёт в Псково-Печерской духовной семинарии

Мастер-класс по вокалу от оперной певицы, художественного руководителя музыкального театра «Окрыление» Ирины Комаровской пройдёт в Псково-Печерской духовной семинарии. Об этом ПАИ сообщили в учебном заведении.

Ирина Комаровская. Фото: Псково-Печерская духовная семинария

На мастер-классе научат постановке дыхания, расскажут о важности артикуляции, а также покажут упражнения для тренировки слуха и проведут работу над вокалом группе и индивидуально.

Занятие пройдёт 28 января в 16:00 в Псково-Печерской семинарии в аудитории «Святая Русь». Вход свободный.

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