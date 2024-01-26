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Общество

До -8 градусов ожидается в Псковской области 27 января

Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 27 января, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

До -8 градусов ожидается в Псковской области 27 января. Фото: ПАИ

Синоптики прогнозируют, что день пройдёт без существенных осадков. На дорогах ожидается гололедица.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -3 до -8, а днём – от -1 до -4.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

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