До -8 градусов ожидается в Псковской области 27 января
Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 27 января, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Синоптики прогнозируют, что день пройдёт без существенных осадков. На дорогах ожидается гололедица.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -3 до -8, а днём – от -1 до -4.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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