До -8 градусов ожидается в Псковской области 27 января

13:37, 26 января 2024, ПАИ

Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 27 января, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют, что день пройдёт без существенных осадков. На дорогах ожидается гололедица.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -3 до -8, а днём – от -1 до -4.

Атмосферное давление будет ниже нормы.