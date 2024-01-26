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25 наград завоевали псковичи на чемпионате и первенстве СЗФО по лёгкой атлетике

25 наград завоевали псковичи, воспитанники центра «Юность», на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по лёгкой атлетике, которое прошло в Ярославле 24 и 25 января. Об этом ПАИ сообщили в центре «Юность».

25 наград завоевали псковичи на чемпионате и первенстве СЗФО по лёгкой атлетике. Фото: центр «Юность»

Всего на счету псковичей девять золотых, четыре серебряных и 12 бронзовых наград.

Среди победителей и призёров Владимир Степанов, Николай Брыльков, Артём Григорьев, Милена Пайст, Патриция Дёмина, Иван Степанов, Арина Мошура, Анастасия Степанова, Виктория Сычёва, Илья Звоников, Елизавета Жаворонкова, Максим Михеев, Дмитрий Стяжкин.

Также на соревнованиях отличилась серебряная призёрка первенства России по лёгкой атлетике Елизавета Николаева. Она завоевала две золотые награды на дистанциях 2000 метров с препятствиями и 3000 метров.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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