Алеся Михачёва назначена директором регионального Центра молодёжи и общественных инициатив

14:58, 26 января 2024, ПАИ

Руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачёва назначена директором АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив». Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Я изначально работала с молодёжью, добровольческое направление входило в структуру Центра молодёжи, но это будет более расширенная направленность. Не только на развитие добровольчества в регионе, а на развитие всех направлений, включая международное и патриотическое. Всё, необходимое для развития молодёжи и всех активных людей», – рассказала она.

«Это достаточно интересное направление, и я надеюсь, что у нас получится ещё больше сделать на региональном уровне, чтобы не было стыдно перед федеральными коллегами», – заключила Алеся Михачёва.