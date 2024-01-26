Зампред городской Думы Пскова побывал на школьной постановке к 80-летию снятия блокады Ленинграда
В канун 80-летия полного снятия блокады Ленинграда учащиеся и педагоги псковского лицея «Развитие» подготовили литературно-музыкальную композицию «Летопись блокадного Ленинграда». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.
От имени депутатов к актерам и зрителям обратился перед началом постановки заместитель председателя Думы Владимир Воробьев.
«Патриотизм должен жить в сердце у каждого из нас. Только тогда мы сможем решить те задачи, которые стоят перед нашей страной и ее многонациональным народом», - подчеркнул он.
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