Зампред городской Думы Пскова побывал на школьной постановке к 80-летию снятия блокады Ленинграда

16:30, 26 января 2024, ПАИ

В канун 80-летия полного снятия блокады Ленинграда учащиеся и педагоги псковского лицея «Развитие» подготовили литературно-музыкальную композицию «Летопись блокадного Ленинграда». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

От имени депутатов к актерам и зрителям обратился перед началом постановки заместитель председателя Думы Владимир Воробьев.

«Патриотизм должен жить в сердце у каждого из нас. Только тогда мы сможем решить те задачи, которые стоят перед нашей страной и ее многонациональным народом», - подчеркнул он.