В Печорском районе жительнице блокадного Ленинграда вручили почётный знак

17:37, 26 января 2024, ПАИ

Почётный знак «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» сегодня вручили Тамаре Прохорченко, сообщается в газете «Печорская правда».

Поздравить жителя блокадного Ленинграда пришли председатель Собрания депутатов Печорского муниципального округа Владимир Глотко, начальник Печорского территориального отдела комитета по социальной защите Ирина Веселкова, председатель печорского Совета ветеранов Александр Демьяненко.

Тамаре Прохорченко также вручили поздравительное письмо и подарок от главы Печорского муниципального округа Валерия Зайцева.

Тамара Прохорченко немного рассказала гостям о своей жизни, прочла стихи и с теплотой поведала о своих внуках, двое которых сейчас учатся в Ленинграде. «Да, именно так, для неё этот город, как и прежде, Ленинград!» – отметили в газете.

«Я горжусь, что родилась в Советском Союзе, что ленинградцы сохранили честь страны и отстояли не только город, но и всё то наследие, которое он хранил», – сказала Тамара Прохорченко.

Отметим, что Тамара Прохорченко много лет работала в редакции газеты «Печорская правда».