Выходные в Псковском музее: экспозиции и мастер-классы, которые стоит посетить

17:09, 26 января 2024, ПАИ

На сборные экскурсии, интерактивные программы и мастер-классы приглашает жителей и гостей города Псковский музей-заповедник на этих выходных, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

На выходных в Псковском кремле запланировано много интересных мероприятий. Так, сборная экскурсия по Псковскому кремлю пройдёт 27 и 28 января (в субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00).

«Экскурсия погружает участников в историю Пскова с первых веков возникновения города, строительства мощной крепости и первого храма во имя Святой Троицы. В ходе экскурсии участники познакомятся с особенностями вечевого строя Пскова, узнают, почему так много храмов было возведено в Довмонтовом городе и где хранится меч знаменитого князя Довмонта», – отметили в музее.

На сборной экскурсии-прогулке «Башни Псковского кремля», которая состоится 27 января в 14:00, гости познакомятся с устройством и историей трёх башен.

«Со смотровой площадки Власьевской башни вы сможете насладиться красотами города и своими глазами оценить мощь неприступных псковских стен. Вы прогуляетесь по боевым ходам и посетите первую каменную башню Псковского кремля – Кутний костер. Завершится образовательная прогулка в Плоской башне, стоящей в «колыбели» города Пскова – месте впадения реки Псковы в реку Великую», – рассказали в музее.

В ходе сборной экскурсии «Всё о Кремле» (в воскресенье, 28 января, в 14:00) гости узнают историю строительства и военную историю псковской крепости, познакомятся с особенностями вечевого строя Псковской земли, услышат рассказ о застройке средневекового кремля.

«Посетив Приказную палату, вы узнаете о государевой службе воеводы, дьяка и подьячих, а также о системе государственного управления России в XVII веке. Закончится экскурсия подъёмом на смотровую площадку Власьевской башни, с которой открывается превосходный вид на историческую часть древнего города», – отметили в музее.

Сбор в информационном центре музея на улице Кремль, 4. Записываться можно по телефону (8 8112) 72-45-74.

В Поганкиных палатах 27 и 28 января гостей ожидает сборная экскурсия по выставке «Клады великих потрясений: от Русского царства к Российской империи» (в субботу в 12:00 и в воскресенье в 13:00). В ходе экскурсии гости увидят часть крупнейшего за всю историю раскопок в Пскове клада, обнаруженного в 2016 году рядом с музейным кварталом.

«У нас вы узнаете об уникальности псковского клада, проследите историю великого преобразования Русского царства в Российскую империю, увидите монеты чеканки всех представителей династии Романовых – от Михаила Фёдоровича до Николая II», – пояснили в музее.

Также гости могут посетить сборную экскурсию по тематическим выставкам Поганкиных палат (в субботу, 27 января, в 15:00 и в воскресенье, 28 января, в 12:00). Центральное место в экспозиции занимает «Кабинет купца Поганкина.

«В зале Поганкиных палат гости смогут увидеть рабочее пространство легендарного псковского купца, изучить его библиотеку, познакомиться с праздничной и повседневной посудой и утварью того времени, увидеть знаменитые печные изразцы. Помимо этого, в экспозиции представлены элементы купеческого гардероба того периода, а также воссоздан неотъемлемый элемент дома каждого русского человека – красный угол», – отметили в музее.

В рамках выставки «Блеск стали» в залах цокольного этажа Поганкиных палат представлено боевое, охотничье и парадное оружие и снаряжение XVIII – начала XX века стран Западной Европы и изделия лучших русских мастеров, оружие стран Востока начиная с XVIII столетия.

«Посетители смогут познакомиться с искусством европейских и восточных мастеров-оружейников, с техниками художественной обработки металла и дерева, узнают о том, как устроен кремневый пистолет», – рассказали специалисты.

На выставке «Любуюсь Псковом» представлены две сохранившиеся иконы Печерского извода из фондов Псковского музея-заповедника: «Видение старца Дорофея» («икона Жиглевича») третьей четверти XVIII века и «Сретение Богородицы» из часовни Владычного Креста 1784 года.

«Монументальная икона «Сретение Богородицы» находилась на реставрации с 2018 года и теперь вновь доступна для обозрения. На выставке «Колокола средневекового Пскова» можно увидеть два парных колокола мастера Логина Семенова 1570 года, колокол 1614 года, отлитый мастерами Савой да Козмой, колокол мастера Афанасия Панкратьева 1603 года. Исследования М. И. Зуева и А. Б. Постникова дадут посетителям возможность познакомиться с историей этих колоколов», – проинформировали в музее.

Сбор в фойе главного здания музея, расположенного на улице Некрасова. Телефон для записи (8 8112) 66-33-11.

В 11:30 в субботу, 27 января, можно посетить сборную экскурсию по Картинной галерее Псковского музея. На трёх этажах здания, построенного для Художественно-промышленной школы на средства мецената Николая Фёдоровича Фан-дер-Флита в 1913 году, представлены более трёхсот художественных произведений русских художников, отражающих историю искусства России за четыре столетия.

«Участники экскурсии узнают об эмоциональном и духовном содержании русского искусства, о его живописно-пластическом богатстве. Зрительный ряд, включающий в себя наиболее яркие в художественном отношении работы, даст возможность наблюдать смену и развитие стилей, отражающих меняющийся взгляд на изменяющийся мир. Экскурсовод познакомит гостей с торжественной одухотворенностью портретов XVIII века, идеалами просветительства художников-академистов, социальной направленностью передвижников, ностальгическими нотками изысканных работ «мирискуссников», особенностями творчества представителей постмодернизма», – рассказали в музее.

Предварительная запись обязательна, обращаться по телефону (8 8112) 66-33-11. Место встречи: фойе главного здания Псковского музея, улица Некрасова, 7.

В главном здании Псковского музея запланирована сборная экскурсия по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» (в субботу, 27 января, в 13:00).

«Экспозиция «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» создана в 1989 году сотрудниками отдела советской истории. Большинство экспонатов – подлинные предметы времён войны. Экспозиция посвящена истории Псковского края с 1941 по 1945 год. Это одна из самых трагических и героических страниц в истории нашего края», – отметили в музее.

Также здесь состоится сборная экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» (в субботу, 27 января, в 14:00).

«Лучшие экспонаты Псковского музея-заповедника были перенесены на некоторое время из знаменитых палат XVII века, некогда принадлежавших успешному купцу и крупному чиновнику Сергею Ивановичу Поганкину. Девять залов, которые рассказывали о тысячелетней истории Псковской земли, её ремеслах, торговле, войнах, о культуре и искусстве псковитян, теперь, в кратком изложении, представлены в трёх залах. На выставке вы увидите иконопись, художественное серебро, археологию и посуду, которые ярко демонстрируют все многообразие жизни древних обитателей Псковского края», – прокомментировали специалисты.

Обращаться следует по телефону (8 8112) 66-33-11. Сбор в фойе главного здания музея на улице Некрасова, 7.

В Палатах у Сокольей башни (Дом Ксендза) пройдут: мастер-классы по росписи деревянной ложки «Дорога ложка к обеду» (в субботу и в воскресенье, 27 и 28 января, в 15:00), «Открытка в стиле XIX века» (в субботу и воскресенье, 27 и 28 января, в 11:00), а также «Две обережные куклы» (в субботу и в воскресенье, 27 и 28 января, в 13:00).

В ходе мастер-класса «Открытка в стиле XIX века» посетители узнают об истории создания открыток.

«XIX век – это время пышных балов, великосветских визитов, уютных вечеров у камина. Именно в конце XIX столетия появились новогодние и рождественские открытки. Отправлять их было принято не только родственникам в другие города, но и соседям, живущим на другой стороне улицы. Такую «историческую» открытку вы сможете создать на нашем мастер-классе. А чтобы соблюсти в точности все правила дарения открыток в XIX веке и правильно подписать их пером и чернилами, мы заглянем в письмовники – книжки с рекомендациями, как «в дань учтивости и деликатности» поздравить родственников или начальство», – рассказали в музее.

На мастер-классе «Две обережные куклы» посетители смогут узнать о традициях изготовления кукол на Руси, о том, какие порядки и обычаи сопровождали сборы в дальнюю дорогу, как далеко путешествовали первые русские «туристы» и что обязательно клали в походную сумку.

«Славянские куклы-обереги дошли до нас из глубокой древности. В дохристианские времена они присутствовали в каждом доме, сопровождали человека на протяжении всей его жизни. В рамках мастер-класса мы предлагаем вам изготовить два рукодельных сувенира: куклу для путешественников и куклу – хранительницу дома», – проинформировали в музее.

В ходе мастер-класса «Дорога ложка к обеду» у гостей появится возможность прикоснуться к процессу росписи деревянной ложки и познакомиться с традициями и особенностями русского гостеприимства.

«Ложка дошла до нас из глубины веков, практически не изменив свою форму и назначение, поэтому смело можно назвать её самым постоянным и универсальным столовым прибором. Декоративная же роспись ложки стала настоящим искусством и художественным промыслом», – пояснили специалисты.

Палаты у Сокольей башни находятся в Комсомольском переулке, 7. Записываться можно по телефону (8 8112) 33-13-90.

В субботу, 27 января, в 15:00 в музее-квартире Владимира Ленина на Ленина, 3 состоится сборная экскурсия.

«Экскурсия пройдёт в рамках цикла встреч, связанных с личностью Ленина. Посетители проникнутся духом того времени, узнают о причинах приезда Ленина в Псков и его деятельности в псковский период жизни, а также о тех чувствах, что испытывал будущий вождь революции в те далёкие дни. Также во время экскурсии гости окунутся в таинственную и неоднозначную атмосферу эпохи, познакомятся с обстановкой богатой квартиры доходного дома губернского Пскова рубежа XIX–XX веков, узнают, какие родственные связи имели хозяин квартиры Лурьи и будущий советский писатель Вениамин Каверин», – проинформировали в музее.

Обязательна предварительная запись, телефоны для записи: (8 8112) 66-33-11 и 72-47-69.

Во дворе Постникова состоится сборная экскурсия по музейному комплексу «Двор Постникова» (в субботу и в воскресенье, 27 и 28 января, в 12:00).

«Экскурсия по комплексу «Двор Постникова» с посещением выставок. Посетители смогут ознакомиться с жизнью и бытом купеческих палат», – отметили в музее.

Сбор во Дворе Постникова на улице Олега Кошевого, 2. Телефон для записи (8 8112) 29-22-59.

Также во дворе Постникова вас ждут на мастер-класс «По платью видно, кто идёт» (в субботу, 27 января, в 12:00 и 14:00).

«Участники познакомятся с традиционным костюмом народов, проживающих на территории Псковской области (сето), и с помощью кисти и красок «оденут» деревянную куколку-брелок в традиционный костюм», – рассказали специалисты.

Кроме того, во Дворе Постникова гостей ждут на интерактивную программу «В гости к псковскому купцу» (в воскресенье, 28 января, в 12:00 и 14:00).

«Участники программы познакомятся с расположением Двора купцов Постниковых, прогуляются по этажам каменного здания и сделают открытку с видом купеческих палат», – рассказали в музее.

Сбор во Дворе Постникова на улице Олега Кошевого, 2. Записаться можно по телефонам: (8 8112) 29-22-60 и 58-08-16.

27 и 28 января в 15:00 состоится экскурсия по музейному комплексу «Варлаамовский угол» на улице Леона Поземского, 46.

«Варлаамовская башня, боевой ход, выставки «Лев против Орла» и «Прогулки по Пскову XIX века» из атласа рисунков И. Ф. Годовикова, Высокая башня – здесь вы окунетесь в историю древнего Пскова», – проинформировали в музее.

Записаться можно по телефону (8 8112) 29-22-59.

Узнать подробную информацию о мероприятиях можно на сайте Псковского музея-заповедника.