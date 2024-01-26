Михаил Ведерников рассказал о том, как расслабляется

17:19, 26 января 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал в интервью студмедиа ПсковГУ «Толк», как проводит свободное от работы время.

«Я люблю готовить, для меня это релакс. У меня две вещи есть, которые основные, – стрельба из пистолета и готовка. Это две вещи, которые позволяют релаксировать и прийти в нормальное состояние», – рассказал глава региона.

Кроме того, он поделился, что недавно посвятил время готовке вместе со своей семьёй.

«Недавно жена подарила сертификат на мастер-класс по готовке. Я позвал всю семью, и мы все вместе брали мастер-класс, как готовить креветки васаби, как сделать китайскую лапшу с курицей и креветкой – по пожеланию сына и как приготовить штрудель. Это было забавно и интересно. У каждого получилось что-то своё, но в целом все остались довольны», – отметил Михаил Ведерников.

Также он отметил среди своих увлечений отдых на природе, рыбалку и охоту.