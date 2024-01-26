Михаил Ведерников: К должности не стоит прикипать

17:40, 26 января 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью студенческому медиа ПсковГУ «Толк» поделился подробностями своего назначения в регион шесть лет назад и рассказал, почему важно отделять себя и должность.

«Я понимал, что будет какой-то новый виток, новый этап в карьере, потому что я достаточно долго работал замполпреда на Кавказе, потом были отдельные задачи по Калининграду. Я всё это успешно выполнил, но я не знал, когда, куда. Ну и абсолютно неожиданно, я поехал на повышение квалификации, только зашёл, сел в аудиторию и мне позвонили из Кремля, сказали, что через час нужно подъехать», – рассказал он.

Михаил Ведерников рассказал, что «зашёл в храм, помолился перед тем, как ехать и попросил Бога, что если от меня какая-то польза будет, ну, пусть тогда это решение состоится, если нет, то пусть оно лучше не состоится».

Михаил Ведерников также подчеркнул, что к должности не стоит «прикипать».

«Мне очень нравится в этом плане позиция Михаила Владимировича Мишустина. Я достаточно давно его знаю, глубоко уважаю, только правильно нужно понять, он говорит: «Миш, я к своей должности отношусь с юмором». Это очень важный момент. Вот на Кавказе говорят: «Важно не менять походку». Очень чётко нужно разделять должность и себя. Самому всё это нужно воспринимать так, чтобы на следующий день, когда ты станешь свободным человеком или пойдешь чем-то заниматься, ты также надел свою кепку, джинсы, взял тележку и пошёл с детьми в магазин и тебе было комфортно. Вот это очень важно. К должности не надо прикипать, нужно всё время стараться контролировать достаточное количество иммунитета к этому», – заключил Михаил Ведерников.