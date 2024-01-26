Михаил Ведерников назвал того, кому доверяет на 100%

17:31, 26 января 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, кому он доверяет на все 100%. Этим глава региона поделился в интервью студенческому медиа ПсковГУ «Толк».

«На все 100% я доверяю нашему президенту. Я достаточно долго работаю в органах власти и, может быть, больше под другим углом, чем большинство людей, смотрю на эти вещи, на то, как собственно развивается наша страна, на то, какие принимаются решения», – отметил Михаил Ведерников.

По его словам, президент «сделал чудо, с учётом того, что было со страной в 90-е годы». «Тогда в администрации президента сидели американские советники, как сейчас происходит на Украине, – а мы понимаем, что там происходит. Собственно, вспомните Псковскую область десять лет назад и сейчас, мягко говоря, разница большая – это первое. А второе уже касается в большей степени Псковской области», – рассказал глава региона.

Первая встреча Михаила Ведерникова с Владимиром Путиным состоялась тогда, когда глава региона был только в качестве кандидата на будущего губернатора, напомнил он.

Когда губернатор впервые встречался с президентом Владимиром Путиным, Михаил Ведерников был в качестве кандидата на будущего губернатора Псковской области.

«Мы обсудили те проблемы, которые стоят перед регионом. Я сказал, что, наверное, просто обычными управленческими решениями принципиально ситуацию не исправить, даже если ты талантливый руководитель, коим я себя не считаю. Поэтому нужно будет скорее всего принимать и те решения, которые позволят, образно говоря, через несколько ступенек сразу перепрыгнуть. Понятно, что мы развиваемся, всё здорово, но другие регионы тоже развиваются и тоже достаточно динамично, поэтому нам надо, как хорошему гонщику, просчитать траекторию и где-то выигрывать время и сокращать дистанцию. И, безусловно, исключительно региональными решениями этого не добиться – нужна федеральная поддержка и отдельные адресные решения президента», – сказал глава региона.

В то время президент пообещал, что будет поддерживать Псковскую область, подчеркнул Михаил Ведерников. «Причём поддерживать не просто какое-то отдельное решение, а что он [президент. – ПАИ] будет поддерживать этот курс и будет поддерживать нас тогда, когда нужно будет обдуманно, всё рассчитав, перепрыгнуть через несколько ступенек. Сколько уже? Шесть лет прошло. Я недавно перебирал поручения президента – ни одна наша просьба не осталась без внимания, всё, что мы просили для Псковской области, причём там были вещи, против которых были все: и правительство, и Минфин и так далее, но благодаря личной адресной поддержке президента все эти вопросы решены, все эти поручения на 100% исполнены», – заключил он.