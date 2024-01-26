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Общество

Стелы «Город воинской славы» обновят в Пскове

Четыре въездных знака «Псков. Город воинской славы» обновят на въездах на территорию областного центра. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Стелы «Город воинской славы» обновят в Пскове. Фотографии из сопровождающей документации с сайта zakupki.gov.ru

В частности, подрядчик обновит знак со стороны въезда в город из Санкт-Петербурга, на въезде в Псков с Киевского направления, стелы на въезде с Рижского направления и со стороны въезда из Гдова в районе улицы Леона Поземского.

Знаки имеют разную степень изношенности, отмечается в сопровождающей документации. Подрядчику предстоит обновить штукатурку и краску, зачистить металл от ржавчины, нанести грунтовку на буквы и восстановить каменную кладку.

Работы должны быть выполнены до 1 мая 2024 года. Начальная цена контракта – 1,024 млн рублей. Заявки для участия в электронном аукционе принимаются до 1 февраля.

Напомним, знаки на въезде в Псков возвели в 2010 году. Работы вела компания «Строй-Тайм» по проекту архитектора Владимира Шуляковского. Кованый декор выполнили мастера Псковского кузнечного двора.

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