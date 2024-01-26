В детском саду Псковского района зафиксировали вспышку кишечной инфекции

18:40, 26 января 2024, ПАИ

В детском саду Псковского района зафиксировали вспышку кишечной инфекции. 21 человек попал в больницу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного комитета по здравоохранению.

«В настоящее время 21 человек находится на амбулаторном лечении в Псковской межрайонной больнице, из них 20 детей и взрослый. Состояние удовлетворительное, без осложнений», – пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Накануне, по информации ТАСС, инфекция была выявлена у пяти детей.

Ситуация находится под контролем проифльных ведомств. Сообщается, что были отобраны анализы пищи, питьевой и водопроводной воды, взяты анализы у детей и персонала на вирусы, вызывающие острые кишечные инфекции.

Ранее сообщалось, что проверку, связанную со случаями отравления в детском саду в Псковском районе, проводит Следственное управление СК России по Псковской области.