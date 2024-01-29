Административное здание полиции в Острове отремонтируют к 2026 году

09:39, 29 января 2024, ПАИ

Административное здание отдела МВД России с ИВС по Островскому району планируют отремонтировать до конца 2025 года, сообщается на сайте госзакупок.

Помимо основного объекта, подрядчику предстоит отремонтировать подсобные помещения, объекты транспортного хозяйства и связи, а также сооружения энергетического хозяйства. Также контракт подразумевает благоустройство и озеленение близлежащей территории, среди которого значится строительство вольера для служебных собак.

Согласно контракту, ремонтные работы должны быть завершены до 10 декабря 2025 года. Срок исполнения контракта: 31 декабря 2025 года.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 82,909 млн рублей. Работы проводятся в рамках федеральной адресной инвестиционной программы и государственного оборонного заказа.