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Общество

Инструктор центра «Воин» оказал псковичке первую помощь при переломе

Инструктор центра «Воин» оказал первую помощь при переломе упавшей в Пскове женщине, пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Инструктор центра «Воин» оказал псковичке первую помощь при переломе. Фото: ПАИ

Сообщается, что вблизи центра «Воин» в Пскове упала женщина. Сотрудник центра «Воин» по тактической медицине оказал ей первую медицинскую помощь, наложил шину, вызвал ей скорую, а затем сопроводил в травмпункт.

Медики диагностировали у женщины перелом со смещением.

Сотрудники травмпункта отметили, что шина наложена правильно и даже нет необходимости в наложении новой шины.

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