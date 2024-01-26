Инструктор центра «Воин» оказал псковичке первую помощь при переломе

19:16, 26 января 2024, ПАИ

Инструктор центра «Воин» оказал первую помощь при переломе упавшей в Пскове женщине, пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Сообщается, что вблизи центра «Воин» в Пскове упала женщина. Сотрудник центра «Воин» по тактической медицине оказал ей первую медицинскую помощь, наложил шину, вызвал ей скорую, а затем сопроводил в травмпункт.

Медики диагностировали у женщины перелом со смещением.

Сотрудники травмпункта отметили, что шина наложена правильно и даже нет необходимости в наложении новой шины.