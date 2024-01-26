Урок мужества с участием жителей блокадного Ленинграда прошёл в Пыталово

19:53, 26 января 2024, ПАИ

В Пыталовском муниципальном округе прошли памятные мероприятия, посвящённые 80-летию снятия блокады Ленинграда. В Пыталово в центре военно-патриотического воспитания Дома детского творчества состоялся урок мужества с участием жителей блокадного Ленинграда, после чего глава муниципалитета Вера Кондратьева вручила почётные награды ветеранам. Об этом пишет районная газета «Наша жизнь».

В Гавровской средней школе прошла торжественная церемония передачи копии Знамени Победы. Студенты Пыталовского филиала Островского многопрофильного колледжа, у которых хранилось знамя, передали его ученикам школы, которые в свою очередь передадут дальше. После церемонии ученики, учителя, ветераны и гости возложили цветы к памятнику Неизвестному Солдату, почтив память погибших героев минутой молчания.

В Пыталово в Центре военно-патриотического воспитания Дома детского творчества прошёл урок мужества, на котором присутствовали жители блокадного Ленинграда – Марина Жукова и София Колпышева. Они поделились своими воспоминаниями о детских годах в блокадном Ленинграде.

После этого на приёме у главы был вручён почётный знак правительства Санкт-Петербурга «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» Марине Жуковой. Софию Колпышеву поздравили подарком и цветами, знак она получит в Санкт-Петербурге.

Тамара Прокофьева и Галина Бабуцкая по состоянию здоровья не смогли присутствовать на приёме, поэтому их поздравили дома и на улице по их желанию.

Глава округа Вера Кондратьева и председатель Совета ветеранов Елена Фёдорова пожелали здоровья женщинам, благополучия и долгих лет жизни.