Нинин день наступил по народному календарю

09:31, 27 января 2024, ПАИ

День Нина – обряды скотины наступил по народному календарю. Первоначальное название праздник получил в честь святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, пишет calend.ru.

Вторая часть названия пошла от обычая ухаживать в этот день за домашней скотиной. Крестьяне чистили хлев, вдоволь кормили скотину, угощали и ласково с ней разговаривали.

Обращали внимание и на погоду. Так, если деревья утром покрылись инеем, значит, стоит ждать тепла, если же погода облачная – быть морозу.

Также крестьяне верили, что если в этот день петухи пели слишком рано, значить, нужно ждать тёплую погоду. А вот карканье ворон сулило надвигающуюся метель.