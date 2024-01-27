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Культура

К исследованиям монастырского лазарета приступили специалисты в Печорах

Комплексные научные исследования монастырского лазарета, признанного объектом культурного наследия, начались в Псково-Печерском монастыре. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова и Псковской области».

  • Монастырскый лазарет на территории Псково-Печерского монастыря
    Фото: АНО "Возрождение объектов культурного наследия города Пскова и Псковской области".
  • Монастырскый лазарет на территории Псково-Печерского монастыря
    Фото: АНО "Возрождение объектов культурного наследия города Пскова и Псковской области".
  • Монастырскый лазарет на территории Псково-Печерского монастыря
    Фото: АНО "Возрождение объектов культурного наследия города Пскова и Псковской области".

Монастырская больница (1729–1800) входит в состав архитектурного ансамбля Псково-Печерского монастыря. Первое упоминание каменных келий в которых, вероятно, и размещалась монастырская больница, относится к XVI веку.

В конце XVIII века к кельям пристраивается Лазаревская церковь, после чего их ремонтируют и размещают здесь лечебницу. Позднее эти помещения использовали как дом наместника, братский корпус и дом для паломников.

В конце XIX века часть корпуса разобрали из-за их ветхости, отремонтировали помещение лишь в 1980-х годах, после чего в них снова разместили лазарет.

Исследования проводят реставраторы из Санкт-Петербурга совместно с реставрационно-строительной мастерской Псковской епархии. Руководит работами АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова и Псковской области».

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