Названы адреса, по которым вывезут крупногабаритные отходы в Пскове
Названы адреса, по которым будут проводиться работы по вывозу крупногабаритных отходов в воскресенье, 28 января, сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».
Вывоз крупногабаритных отходов будет осуществлён по следующим адресам:
- улица Бастионная, 13/22, 23, 27;
- улица Гагарина, 5а, 6;
- улица Гоголя, 22, 33;
- улица Карла Маркса, 8, 17, 41;
- Комиссаровский переулок, 7а;
- улица Красных партизан, 17;
- улица Льва Толстого, 3, 17а, 19, 20б, 33;
- улица Металлистов, 6, 7;
- улица Октябрьский проспект, 16, 26, 28, 29, 31б;
- улица Плехановский посад, 67, 73;
- улица Пушкина, 7, 8;
- улица Свердлова, 50, 70;
- улица Спегальского, 5, 55.
Автовладельцев просят заранее переставить машины.
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