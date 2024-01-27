Названы адреса, по которым вывезут крупногабаритные отходы в Пскове

19:58, 27 января 2024, ПАИ

Названы адреса, по которым будут проводиться работы по вывозу крупногабаритных отходов в воскресенье, 28 января, сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Вывоз крупногабаритных отходов будет осуществлён по следующим адресам:

улица Бастионная, 13/22, 23, 27;

улица Гагарина, 5а, 6;

улица Гоголя, 22, 33;

улица Карла Маркса, 8, 17, 41;

Комиссаровский переулок, 7а;

улица Красных партизан, 17;

улица Льва Толстого, 3, 17а, 19, 20б, 33;

улица Металлистов, 6, 7;

улица Октябрьский проспект, 16, 26, 28, 29, 31б;

улица Плехановский посад, 67, 73;

улица Пушкина, 7, 8;

улица Свердлова, 50, 70;

улица Спегальского, 5, 55.

Автовладельцев просят заранее переставить машины.