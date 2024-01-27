Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Названы адреса, по которым вывезут крупногабаритные отходы в Пскове

Названы адреса, по которым будут проводиться работы по вывозу крупногабаритных отходов в воскресенье, 28 января, сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Вывоз крупногабаритных отходов будет осуществлён по следующим адресам:

  • улица Бастионная, 13/22, 23, 27;
  • улица Гагарина, 5а, 6;
  • улица Гоголя, 22, 33;
  • улица Карла Маркса, 8, 17, 41;
  • Комиссаровский переулок, 7а;
  • улица Красных партизан, 17;
  • улица Льва Толстого, 3, 17а, 19, 20б, 33;
  • улица Металлистов, 6, 7;
  • улица Октябрьский проспект, 16, 26, 28, 29, 31б;
  • улица Плехановский посад, 67, 73;
  • улица Пушкина, 7, 8;
  • улица Свердлова, 50, 70;
  • улица Спегальского, 5, 55.

Автовладельцев просят заранее переставить машины.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 января 2024

Новый хирург с многолетним опытом начал работу в Псковском онкодиспансере
27 января 2024

Памятные мероприятия прошли в Псковской области в годовщину освобождения Ленинграда
27 января 2024

Названы адреса, по которым вывезут крупногабаритные отходы в Пскове
27 января 2024

80-летие освобождения Ленинграда отметили в штабе общественной поддержки в Пскове
27 января 2024

До -8 градусов ожидается в Псковской области 28 января
27 января 2024

Цветы от Псковской области возложили на Пискарёвском кладбище Санкт-Петербурга
27 января 2024

Патриотическая акция «Хлеб той зимы» проходит в Пскове
27 января 2024

Очередная партия гуманитарного груза готовится к отправке в зону СВО из Пскова

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...