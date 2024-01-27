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Спорт

Турнир по настольному теннису среди детей от 7 до 10 лет прошёл в Новосокольниках

Турнир по настольному теннису среди детей от 7 до 10 лет прошёл в детско-юношеской спортивной школе в Новосокольниках сегодня, 27 января, сообщает газета «Новосокольнический край».

Турнир по настольному теннису среди детей от 7 до 10 лет прошёл в Новосокольниках. Фото здесь и далее: газета «Новосокольнический край»

В турнире приняли участие 15 воспитанников секции настольного тенниса. Состязания продолжались несколько часов и проходили одновременно за шестью столами по круговой системе.

По итогам турнира лидером среди мальчиков стал Максим Гайдашев, второе место занял Александр Иванов, а третье – Егор Стельченков. Среди девочек золото взяла Александра Соловьёва, серебро и бронза – у Ульяны Лунгу и Софии Емельяновой соответственно.

Победителей и призёров наградили грамотами и призами.

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