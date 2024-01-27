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Новый хирург с многолетним опытом начал работу в Псковском онкодиспансере

Новый врач Александр Луфт начал работу в Псковском онкодиспансере с 2024 года, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Новый хирург с многолетним опытом начал работу в Псковском онкодиспансере. Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Александр Луфт является кандидатом медицинских наук НИИ онкологии имени Н.Н. Петрова и врачом высшей категории по профилям онкология, хирургия и торакальная хирургия.

С 2005 года он является главным исследователем в международных клинических исследованиях по профилю онкология. С 2005 по 2021 годы был главным внештатным торакальным хирургом Ленинградской области. С 1992 года Александр Луфт опубликовал более 375 научных статей и публикаций в российских и международных журналах.

На данный момент Александр Луфт по совместительству является торакальным хирургом Ленинградской областной детской клинической больницы и работает детским хирургом в Национальном медицинском исследовательском центре детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера.

«Его выдающиеся достижения в международных клинических исследованиях, публикации в ведущих медицинских журналах и многолетний опыт в торакальной онкологии становятся надежным фундаментом для работы онкодиспансера», – отметили в комитете.

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