В Ростове-на-Дону обрушилась стена многоэтажки

22:10, 27 января 2024, ПАИ

Стена жилой пятиэтажки обрушилась в Ростове-на-Дону, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по Ростовской области.

По словам главы администрации города Алексея Логвиненко, из здания эвакуировали 95 человек, в данный момент на базе одной из школ развёртывается пункт временного размещения. Пострадавшим предлагается жильё.

В городской администрации также отметили, что существует угроза полного обрушения подъезда. На месте происшествия работают службы, ведётся реагирование поисково-спасательных групп.

Ранее сообщалось, что на улице Гороховой в Санкт-Петербурге обрушился шестиэтажный дом.