В Ростове-на-Дону обрушилась стена многоэтажки
Стена жилой пятиэтажки обрушилась в Ростове-на-Дону, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по Ростовской области.
По словам главы администрации города Алексея Логвиненко, из здания эвакуировали 95 человек, в данный момент на базе одной из школ развёртывается пункт временного размещения. Пострадавшим предлагается жильё.
В городской администрации также отметили, что существует угроза полного обрушения подъезда. На месте происшествия работают службы, ведётся реагирование поисково-спасательных групп.
Ранее сообщалось, что на улице Гороховой в Санкт-Петербурге обрушился шестиэтажный дом.
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