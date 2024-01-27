Жителей блокадного Ленинграда поздравили в Псковской области

22:40, 27 января 2024, ПАИ

Сегодня, 27 января, исполнилось 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков. В Псковской области поздравили жителей блокадного города, вручили им медали и подарки.



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»

























В Себежском районе проживают девять жителей блокадного Ленинграда. Четверо из них – Борис Вьюсов, Нина Жаркова, Валентина Поплавская и Нина Филатова – стали гостями торжественного памятного мероприятия, которое состоялось в районном культурном центре вчера, 26 января, сообщает газета «Призыв».

В начале мероприятия прозвучала седьмая симфония Шостаковича, посвящённая страданию и великой борьбе горожан и защитников Родины.

«Сегодня мы низко кланяемся всем тем, кто смог выстоять, выжить и победить. Также мы вспоминаем тех, кто погиб в Ленинградскую блокаду, отдав жизнь за нас, за наших детей. Сколько бы ни сменилось поколений, история блокады Ленинграда останется историей, которую невозможно забыть, невозможно переписать, ведь это история не только в книгах, не только в документах – она в сердцах людей, она передаётся из поколения в поколение», – сказала замглавы администрации района Надежда Вахта.

Героям торжества вручили медали к 80-летию снятия блокады, цветы и поздравительные адреса главы Себежского района.

«Вспомните жителей блокадного Ленинграда, когда они жили в квартирах в –40. Не было электричества, дома не отапливались. С трёхлитровым бидоном ходили на речку за водой и пока возвращались обратно, вода в бидоне замерзала. Топили буржуйки книгами, паркетом. Очень тяжело об этом вспоминать. Чтобы этого не происходило, чтобы мир был, помните об этом: защищайте свою Родину, будьте взрослыми и помните о тех маленьких детях, которые сумели пережить блокаду Ленинграда, вспомните наших отцов, матерей, которые прошли блокаду. Желаю вам здравствовать!» – сказал Борис Вьюсов.



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»





Пятеро ветеранов, однако, по состоянию здоровья не смогли посетить торжественное мероприятие, отметили в газете. К ним с поздравлениями отправились замглавы Себежского района Надежда Вахта, директор центра социального обслуживания Антонина Михайлова, председатель совета ветеранов пограничной службы и куратор фонда «Земляки» Ирина Лемешевская и главный редактор газеты «Призыв» Ирина Лукашевич.

Каждому из ветеранов привезли поздравительный адрес главы Себежского района Леонида Курсенкова, почётный знак «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» правительства Санкт-Петербурга, букет цветов и сладкий подарок.

Первая остановка была в деревне Глембочино у Галины Титовой.

«Нарядная Галина Трофимовна с дочкой, внучкой и правнучкой ждала нас. Внимательно выслушала, бережно приняла подарки, рассмотрела знак и поздравление. С удовольствием сфотографировалась», – отметили в издании.



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Следующей посетили жительницу деревни Эпимахово Маргариту Руденок. По словам редакции газеты, женщина не смогла сдержать слёз.

«Конечно, голод, холод – воды не было, света не было, отопления не было. Помню, как ползала вокруг дома, собирала корешки на еду. То, что я перенесла, не дай бог перенести никому. Как мы выжили – я не знаю. Благодарю вас, дорогие, что помните», – сказала она.



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Гости также посетили жителя посёлка Идрица Виктора Бревелёва.

«Дружелюбная команда маленьких симпатичных собачек встретила нас у дома Виктора Бревелёва. Хозяин дома – импозантный, радушный – с открытыми объятиями пригласил войти. Виктор Яковлевич с супругой обожают братьев наших меньших, а те платят им взаимной любовью. Несмотря на непростое состояние здоровья, супруги жизнерадостны», – написали в газете.

Отмечается, что Бревелёвы переехали из Санкт-Петербурга в Бояриново, а потом в Идрицу по состоянию здоровья главы семьи.

«Вы редактор? Вот запишите: передайте спасибо нашему губернатору за то, что на 75-летие Идрицы передал нам огромную сумку подарков, там было всё для здоровья, а самое главное – туалетная вода», – отметили супруги.

В газете подчеркнули, что после общения с этой «удивительной парой» гости унесли с собой заряд позитива, веру в молодое поколение и в будущее.

Затем с поздравлениями пришли к жительнице деревни Эпимахово Тамаре Баландиной.

«Дорожка к дому Тамары Баландиной аккуратно расчищена, во дворе всё на своих местах. Тамара Васильевна – педагог, работала воспитателем в профессиональном училище в Эпимахово 14 лет. После окончания педагогического училища десять лет поднимала целинные земли в Казахстане. Не любит рассказывать о себе, но мы не удержались», – написали в газете.

«Все мои близкие остались там, в 42-м: брат, отец, мать. А потом тёти меня вытаскивали, потом детдом был – всё было. Просто так я выжила, благодаря воле божьей. И всё. Спасибо всем от души, низкий поклон», – поделилась воспоминаниями женщина.



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»













Заключительная встреча состоялась с Галиной Ермиловой, жительницей посёлка Идрица.

«Вспоминаю, как раньше ездили на парад к губернатору 9 Мая. Но теперь уже никак. Мне был один год и четыре месяца, когда началась война. Выжила благодаря родителям. Не знаю как. Мама осталась жива. Отца в 44-м прислали сюда в командировку, так мы тут и остались. В Ленинграде тяжело было после войны: голод, холод. А здесь было легче выжить: и огород, и ягоды, и грибы. Отец до последнего работал в милиции. Я не одна – дочка у меня живёт на улице Верхний Мост. Ухаживаю сама за собой, соседи у меня хорошие очень, тоже помогают. Желаю всем вам всего хорошего, дожить до таких лет, как я дожила», – рассказала Галина Ермилова.

Кроме того, сегодня поздравили Анатолия Гаврилюка – единственного в Палкинском районе жителя блокадного Ленинграда.

Ветеран отправился на встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Сопровождали Анатолия Гаврилюка супруга Алла и директор Центра социального обслуживания Палкинского района Наталья Полухина.

«Анатолий Григорьевич не первый раз встречается с Михаилом Юрьевичем лично. Дальше рассказываем с его слов: лет пять назад ветеран тоже прибыл в областную столицу на празднование, поднимался по лестнице. Анатолий Григорьевич уже плохо видит, поэтому передвигался с опаской. Вдруг чья-то крепкая рука взяла его за локоть, и мужчина сопроводил его до кресла. На вопрос: «Кого мне благодарить за помощь?» – в ответ услышал: «Это я вас благодарю за всё». Присутствующие позже пояснили, что это был губернатор Псковской области Михаил Ведерников», – написали в газете.

На момент начала блокады Ленинграда Анатолию Гаврилюку было четыре года. Слово «блокада» ассоциируется у него со словами «голод» и «холод». Бесконечные слова благодарности Анатолий произносит своей маме, которая выжила в том блоке ада и неимоверными усилиями смогла уберечь своих троих детей от мучительной смерти.