Печерянка стала победительницей всероссийской премии Russian Photo Awards в Санкт-Петербурге

23:31, 27 января 2024, ПАИ

Церемония награждения главной всероссийской премии в области фотографии Russian Photo Awards 2023 состоялась в Санкт-Петербурге 25 января. Победительницей конкурса стала печерянка Елена Плинер, пишет газета «Печорская правда».

Работа Елены вошла в топ-100 осеннего этапа и стала претендентом на победу в номинации «Таинство».

«Собственно, это уже была для меня «моя победа», и на церемонию я ехала окунуться в атмосферу, ведь на мероприятии такого уровня я впервые. Когда на сцене вскрыли конверт и назвали моё имя, кажется, я даже не поняла, что произошло. Благодарю всех, кто помогал мне и просто был рядом», – написала Елена на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».