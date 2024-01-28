Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Около двух миллионов рублей отдали жители Псковской области мошенникам

Около двух миллионов рублей отдали жители Псковской области мошенникам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около двух миллионов рублей отдали жители Псковской области мошенникам. Фото: ПАИ

По версии следствия, ряду жителей Пскова, Великих Лук и Себежа позвонили неизвестные лица и разными способами завладели их денежными средствами. Некоторых людей мошенники ввели в заблуждение при осуществлении операций купли-продажи товаров на сайтах. Помимо этого, они предложили дополнительный заработок на интернет-платформе.

Также мошенники использовали распространённую в последнее время схему, где они лишают людей сбережений под предлогом будто бы предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов.

Участились факты неправомерного доступа злоумышленников к личным кабинетам пользователей сайта «Госуслуги» с последующей блокировкой учётных записей.

Потерпевшие, среди которых были и пенсионеры, недосчитались в общей сложности около двух миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 января 2024

Великолучанин незаконно зарегистрировал трёх иностранцев
28 января 2024

Около двух миллионов рублей отдали жители Псковской области мошенникам
27 января 2024

Школьница погибла в результате взрыва компрессора в Великих Луках
27 января 2024

Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП в Великолукском районе
27 января 2024

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Великолукском районе
27 января 2024

Три человека погибли в ДТП с автобусом под Великими Луками
26 января 2024

Инструктор центра «Воин» оказал псковичке первую помощь при переломе
26 января 2024

Мужчину госпитализировали после пожара в Новосокольниках

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...