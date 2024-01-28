Около двух миллионов рублей отдали жители Псковской области мошенникам

10:19, 28 января 2024, ПАИ

Около двух миллионов рублей отдали жители Псковской области мошенникам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ряду жителей Пскова, Великих Лук и Себежа позвонили неизвестные лица и разными способами завладели их денежными средствами. Некоторых людей мошенники ввели в заблуждение при осуществлении операций купли-продажи товаров на сайтах. Помимо этого, они предложили дополнительный заработок на интернет-платформе.

Также мошенники использовали распространённую в последнее время схему, где они лишают людей сбережений под предлогом будто бы предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов.

Участились факты неправомерного доступа злоумышленников к личным кабинетам пользователей сайта «Госуслуги» с последующей блокировкой учётных записей.

Потерпевшие, среди которых были и пенсионеры, недосчитались в общей сложности около двух миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела.