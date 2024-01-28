До -4 градусов ожидается в Псковской области 29 января
Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 29 января, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Синоптики прогнозируют, что день пройдёт без существенных осадков. На дорогах ожидается гололедица.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.
Температура по области ночью составит от -4 до +1 градуса, днём – от 0 до +3 градусов.
Атмосферное давление будет высоким.
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