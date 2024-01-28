Мужчина пострадал при пожаре в Дно
На территории одного из предприятий произошло возгорание в подсобном помещении на улице 1 Мая в Дно. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
По предварительным данным, пострадал сторож. Его госпитализируют в медучреждение.
На месте работают пожарные подразделение, бригада скорой помощи.
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Обстоятельства возгорания выясняются.
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