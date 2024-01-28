Мужчина пострадал при пожаре в Дно

13:55, 28 января 2024, ПАИ

На территории одного из предприятий произошло возгорание в подсобном помещении на улице 1 Мая в Дно. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

По предварительным данным, пострадал сторож. Его госпитализируют в медучреждение.

На месте работают пожарные подразделение, бригада скорой помощи.



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

















Обстоятельства возгорания выясняются.