Великолучане стали победителями и призёрами международных соревнований по стрельбе из лука
Великолучане стали победителями и призёрами международных соревнований по стрельбе из лука, которые проходят в Орле. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Золотую награду стартов взял Владимир Фазанов, который в финале сумел переиграть своего оппонента их Башкортостана Тимура Ишмухаметова со счётом 147:145.
Серебряным призёром международных стартов стала Ника Снеткова. В финале она немного уступила представительнице Москвы Елизавете Махненко.
Тренируются лучники под руководством Виталия Андреева.
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Великолучане стали победителями и призёрами международных соревнований по стрельбе из лука
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