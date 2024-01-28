Великолучане стали победителями и призёрами международных соревнований по стрельбе из лука

14:23, 28 января 2024, ПАИ

Великолучане стали победителями и призёрами международных соревнований по стрельбе из лука, которые проходят в Орле. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Золотую награду стартов взял Владимир Фазанов, который в финале сумел переиграть своего оппонента их Башкортостана Тимура Ишмухаметова со счётом 147:145.

Серебряным призёром международных стартов стала Ника Снеткова. В финале она немного уступила представительнице Москвы Елизавете Махненко.

Тренируются лучники под руководством Виталия Андреева.

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