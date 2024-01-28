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Общество

Псковичей приглашают к участию в конкурсе «Спасём жизнь вместе!»

Конкурс «Спасём жизнь вместе!» продолжается в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе!» проводится сотрудниками УКОН УМВД России по Псковской области с 10 января по 20 февраля.

Главной целью конкурса является привлечение внимания общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Также конкурс формирует в обществе негативное отношение к их незаконному потреблению.

В конкурсе могут принять участие физические и юридические лица, а также авторские коллективы. Конкурсная работа, её содержание и сюжет не должны противоречить законодательству РФ.

В конкурсе представлено три номинации:

– «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики»;

– «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни»;

– «Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа».

Работы с заявками можно представить в управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области до 20 февраля по адресу: город Псков, улица Ипподромная, дом 118. Адрес электронной почты для направления заявок: ukonpskov@mail.ru.

Работы, которые выиграют региональный этап, будут направлены для участия во Всероссийском этапе конкурса в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации.

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