Митрополит Тихон с крымскими архиереями посетил Печерскую обитель

22:07, 28 января 2024, ПАИ

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон с другими священнослужителями из Республики Крым посетили Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь сегодня, 28 января. Об этом сообщается в Telegram-канале обители.



Фото: Диакон Лев Савинов и Артемий Бондарев / Telegram-канал Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря



Фото: Диакон Лев Савинов и Артемий Бондарев / Telegram-канал Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря



Фото: Диакон Лев Савинов и Артемий Бондарев / Telegram-канал Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря



Фото: Диакон Лев Савинов и Артемий Бондарев / Telegram-канал Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря



Фото: Диакон Лев Савинов и Артемий Бондарев / Telegram-канал Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря









Божественную литургию сегодня возглавил митрополит Псковский и Порховский Арсений. Ему сослужили митрополит Феодосийский и Керченский Платон, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, епископ Джанкойский и Раздольненский Алексий, викарий Симферопольской епархии епископ Ялтинский Нестор, викарий Симферопольской епархии епископ Бахчисарайский Каллиник, викарий Феодосийской епархии епископ Коктебельский Агафон, исполняющий обязанности наместника Псково-Печерской обители иеромонах Иларион (Карандеев) с братией обители в священном сане, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова иеромонах Алексий (Годлевский), духовенство Крымской митрополии.

По окончании богослужения владыка Арсений поприветствовал крымских архипастырей, прибывших посетить святыни Псковской земли. В свою очередь, за радость молитвенного общения от лица крымских архиереев и духовенства главу Псковской митрополии поблагодарил митрополит Симферопольский и Крымских Тихон и преподнёс митрополиту Арсению образ святителя Луки Крымского.