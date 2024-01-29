Киберпонедельник проходит в России 29 января

08:06, 29 января 2024, ПАИ

Киберпонедельник отмечают в России в последний понедельник января. В 2024 году праздник выпал на 29 число, пишет calend.ru.

Традиционно в этот день ритейлеры предлагают покупателям широкий ассортимент товаров по выгодным ценам, стараясь таким образом получить больше заказов и привлечь новых клиентов. Каждая компания самостоятельно определяет категории товаров, размеры скидок и порядок участия в акциях.

Эксперты рекомендуют в этот день опасаться ложных скидок и пользоваться сайтами, отслеживающими изменения цен. Также россиянам рекомендуют заблаговременно составлять список покупок, чтобы избежать необдуманных трат.

Организатором данной акции в России выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Первых раз киберпонедельник в России провели 28 января 2013 года, а уже в 2014 году его решили проводить ежегодно.