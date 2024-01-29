Двух упорных воров задержали в Великих Луках
В Великих Луках направили в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые со второго раза обокрали одну из организаций города. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.
В начале августа двое великолучан, 35 и 53 лет, договорились о похищении металла с территории местного предприятия. Они переместили имущество организации с охраняемой территории, однако завершить запланированное не успели: их заметил охранник.
По прошествии нескольких месяцев злоумышленники решили повторить попытку хищения. Они снова переместили имущество организации с охраняемой территории, после чего скрылись с похищенным.
Уголовное дело направлено в суд. За покушение на кражу и кражу чужого имущества великолучанам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
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