Двух упорных воров задержали в Великих Луках

09:46, 29 января 2024, ПАИ

В Великих Луках направили в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые со второго раза обокрали одну из организаций города. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

В начале августа двое великолучан, 35 и 53 лет, договорились о похищении металла с территории местного предприятия. Они переместили имущество организации с охраняемой территории, однако завершить запланированное не успели: их заметил охранник.

По прошествии нескольких месяцев злоумышленники решили повторить попытку хищения. Они снова переместили имущество организации с охраняемой территории, после чего скрылись с похищенным.

Уголовное дело направлено в суд. За покушение на кражу и кражу чужого имущества великолучанам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.