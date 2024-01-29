В Пскове карьерным ростом чаще довольны люди без высшего образования

09:48, 29 января 2024, ПАИ

В прошлом году карьера лучше складывалась у псковичей, не имеющих высшего образования, сообщается в опросе SuperJob.

Развитие карьеры в прошлом году среднестатистический пскович оценил в среднем на 5,8 балла по шкале от 1 до 10. Судя по ответам, женщинам удалось достичь большего из запланированного либо они чаще радуются своим успехам: их средняя оценка составляет 6,1 балла против 5,5 балла у мужчин.

Выше всего свои успехи в карьерном плане оценивает молодежь до 24 лет: в среднем на 6,3 балла. Для сравнения, у горожан старше 45 лет средний балл — всего лишь 5,3 и среди них больше всего тех, кто оценил карьерную динамику за год на минимальный балл. Удовлетворенность развитием карьеры растет с увеличением уровня дохода опрошенных: 5,8 балла — у респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей против 6,4 балла у тех, кто зарабатывает больше 100 тысяч рублей в месяц.

Горожане со средним профессиональным образованием довольны развитием карьеры больше тех, у кого есть диплом вуза: в среднем 6,3 балла против 5,8 соответственно. Каждый четвертый респондент с дипломом ссуза оценил динамику своей карьеры за год на максимальный балл.