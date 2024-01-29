Названы сферы с наибольшим кадровым голодом в России

08:26, 29 января 2024, ПАИ

86% предприятий и организаций в России в 2024 году испытывают серьезный дефицит кадров, сообщают «Известия».

Чаще всего о нехватке специалистов заявляют промышленные предприятия, транспортно-логистические и торговые компании, а также предприятия сферы услуг.

В частности, в логистических компаниях заявили, что им не хватает водителей и складских рабочих. Руководство организаций производственной и строительной сферы сообщило, что нуждается в квалифицированной рабочей силе и инженерах. В сфере продаж имеются сложности с линейным торговым персоналом, грузчиками и комплектовщиками.

На рынке труда не хватает мастеров и рабочих автосервисов и менеджеров по продажам и работе с клиентами. Также наблюдается нехватка кадров и в IT-отрасли: здесь нуждаются в программистах, продакт-менеджерах, DevOps и DevOps-инженерах.

Напомним, в конце 2023 года эксперты выяснили, кому в Псковской области предлагают самую высокую зарплату. Подробности – здесь. Отметим, каждый седьмой пскович готов уволиться в случае несправедливого распределения окладов, а 53% жителей региона й считают карьеру результатом упорного труда.

Отметим, псковичи активизировались в поиске работы и подработки. Одними из самых активных, с точки зрения размещения новых резюме за последний месяц в Псковской области, оказались работники сферы продаж (на них приходится 18 % от всего объёма резюме на рынке труда, или каждый пятый соискатель в регионе).