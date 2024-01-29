Рыбаки ищут потерянный на Чудском озере баян

10:04, 29 января 2024, ПАИ

Объявление о потерянном на Чудском озере баяне опубликовал один из рыбаков в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте».

Как утверждает автор поста, 28 января на Чудском озере был утерян баян белого цвета с синей крышкой, а также бур.

Рыбаки активно ищут свои потерянные инструменты и просят помочь с поисками.

Отметим, что баян – это рыболовный ящик для зимней рыбалки, в котором обычно переносят снасти к месту ловли.