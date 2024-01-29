Авторов из Псковской области приглашают стать участниками проекта «Главные детские песни 4.0»

10:09, 29 января 2024, ПАИ

Музей Победы приглашает авторов песен для детей из Псковской области к участию в проекте «Главные детские песни 4.0», сообщили ПАИ в музее.

«Песни современных авторов, участников проекта, станут новыми хитами, которые будут интересны нынешним ребятам. Уже четвертый год Музей Победы проводит проект «Главные детские песни» и раскрывает таланты нашей страны. За время проведения проекта его участниками было написано 50 детских песен, которые можно услышать на радио, цифровых площадках, а также в живом исполнении на мероприятиях городского и всероссийского масштаба», — отметили в Музее Победы.

Поэтам и музыкантам любого возраста предлагают представить на конкурс современные песни для детей гражданско-патриотической направленности. Организаторы ждут композиции, в которых говорится о вечных ценностях, направленных на сохранение связи между поколениями. Лучшие, по мнению творческого совета, песни будут рекомендованы для исполнения участниками проекта «Главные детские песни 4.0» и других проектов Музея Победы.

Заявки на участие в отборе принимаются до 1 марта 2024 года в онлайн- и офлайн-форматах.

Проект «Главные детские песни 4.0» реализуется Музеем Победы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Подробнее о проекте можно узнать на сайте главныедетскиепесни.рф.