Мясокомбинат из Великих Лук укрепляет энергетическую безопасность производства
Один из ведущих производителей агропромышленного комплекса продолжает запускать современные перерабатывающие линии. Инвестиционные проекты холдинга направлены на реализацию государственных программ по продовольственной безопасности страны. При оснащении новых объектов и модернизации действующих производств в приоритете импортозамещение.
В декабре 2023 года перерабатывающие линии предприятия полностью обезопасили от перебоев с электричеством. Для этого к системе энергоснабжения подключили источник бесперебойного питания на 27 кВт. Выбор сделали в пользу сертифицированного ИБП «Импульс» российского разработчика устройств с повышенной степенью защиты и многоуровневым резервированием мощности.
Помощь в подборе и поставке источника питания оказала столичная ГК «ЭнергоПроф». Компания активно участвует в программе модернизации предприятий агропромышленного комплекса по всей России. Специалисты «ЭнергоПроф» проектируют и комплектуют промышленное оборудование для наиболее приоритетных отраслей по производству и переработке пищевой продукции. Компания более 15 лет занимает ведущие позиции отечественного рынка малой энергетики и является официальным дилером авторитетных отраслевых брендов. Она активно расширяет собственное производство металлических контейнеров, имеет подразделение по сборке автоматики. Энергосистемы, спроектированные в «ЭнергоПроф», успешно работают на предприятиях сельскохозяйственной, металлургической, нефтегазодобывающей отрасли по всей стране.
ИБП «Импульс Фора 3330» имеет трёхуровневую защиту и совместим с любыми видами нагрузок. Производитель гарантирует высокий уровень отказоустойчивости и низкие потери, КПД составляет 95 %. Цифровое управление поддерживается двумя высокоскоростными процессорами (DSP). К модульной конструкции можно подключать до четырёх подобных устройств, поэтапно наращивая мощность защитной системы.
«ЭнергоПроф» организовал быструю доставку ИБП в Псковскую область. Специалисты компании обеспечили техническую поддержку и помогли быстро подключить источник питания к энергосистеме перерабатывающих линий мясокомбината из Великих Лук.
Статья подготовлена по материалам сайта www.sklad-generator.ru.
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