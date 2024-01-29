Мясокомбинат из Великих Лук укрепляет энергетическую безопасность производства

10:22, 29 января 2024, ПАИ

Один из ведущих производителей агропромышленного комплекса продолжает запускать современные перерабатывающие линии. Инвестиционные проекты холдинга направлены на реализацию государственных программ по продовольственной безопасности страны. При оснащении новых объектов и модернизации действующих производств в приоритете импортозамещение.

В декабре 2023 года перерабатывающие линии предприятия полностью обезопасили от перебоев с электричеством. Для этого к системе энергоснабжения подключили источник бесперебойного питания на 27 кВт. Выбор сделали в пользу сертифицированного ИБП «Импульс» российского разработчика устройств с повышенной степенью защиты и многоуровневым резервированием мощности.

Помощь в подборе и поставке источника питания оказала столичная ГК «ЭнергоПроф». Компания активно участвует в программе модернизации предприятий агропромышленного комплекса по всей России. Специалисты «ЭнергоПроф» проектируют и комплектуют промышленное оборудование для наиболее приоритетных отраслей по производству и переработке пищевой продукции. Компания более 15 лет занимает ведущие позиции отечественного рынка малой энергетики и является официальным дилером авторитетных отраслевых брендов. Она активно расширяет собственное производство металлических контейнеров, имеет подразделение по сборке автоматики. Энергосистемы, спроектированные в «ЭнергоПроф», успешно работают на предприятиях сельскохозяйственной, металлургической, нефтегазодобывающей отрасли по всей стране.

ИБП «Импульс Фора 3330» имеет трёхуровневую защиту и совместим с любыми видами нагрузок. Производитель гарантирует высокий уровень отказоустойчивости и низкие потери, КПД составляет 95 %. Цифровое управление поддерживается двумя высокоскоростными процессорами (DSP). К модульной конструкции можно подключать до четырёх подобных устройств, поэтапно наращивая мощность защитной системы.

«ЭнергоПроф» организовал быструю доставку ИБП в Псковскую область. Специалисты компании обеспечили техническую поддержку и помогли быстро подключить источник питания к энергосистеме перерабатывающих линий мясокомбината из Великих Лук.

Статья подготовлена по материалам сайта www.sklad-generator.ru.

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