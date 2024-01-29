Публикуем график отключений света в Гдовском районе
Электроэнергию временно отключат в Гдовском районе, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.
Из-за ремонтных работ 29 января электроэнергию отключат в деревнях Кобылье Городище, Таборы, Замошье, Самолва, Мазиха и Славотино.
30 января без энергоснабжения временно останутся жители деревень Лавынь, Дуброво, Гостичево и Каменка.
Также 31 января света не будет в деревне Подборовье, Каменная Стража и Залахтовье.
1 февраля электроэнергию отключат в деревнях Ужово, Добручи, Лукко, Ельма, Залосенье, Излучье, Залесье, Лужок, Вейно, Журавлев Конец, Перегреб, Лядинки и Заборовье.
Кроме того, 2 февраля электричество отключат в деревнях Дуброво, Афаносово.
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