Пушкинский заповедник закроют на санитарный день 30 января
Музеи и выставочные залы Пушкинского заповедника закроют на санитарный день 30 января, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника.
31 января и в феврале музей-заповедник возобновит приём посетителей по обычному для зимы графику: с 10:00 до 17:00 ежедневно, кроме понедельника, в мемориальных усадьбах «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское» и кроме понедельника-вторника – в «Пушкинской деревне».
23 февраля Пушкинский заповедник также будет открыт для туристов.
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