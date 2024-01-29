Пушкинский заповедник закроют на санитарный день 30 января

11:05, 29 января 2024, ПАИ

Музеи и выставочные залы Пушкинского заповедника закроют на санитарный день 30 января, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника.

31 января и в феврале музей-заповедник возобновит приём посетителей по обычному для зимы графику: с 10:00 до 17:00 ежедневно, кроме понедельника, в мемориальных усадьбах «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское» и кроме понедельника-вторника – в «Пушкинской деревне».

23 февраля Пушкинский заповедник также будет открыт для туристов.