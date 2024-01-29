Псковский онкодиспансер проведет день открытых дверей
День открытых дверей пройдёт в Псковском областном клиническом онкологическом диспансере 2 февраля. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области. День открытых дверей посвящён раннему выявлению рака молочной железы. Начало - в 9:00.
«Приглашаются пациентки, которые не состоят на диспансерном учёте по поводу рака молочной железы. В рамках данного мероприятия пациентки смогут пройти осмотр врача-онколога на предмет выявления злокачественного новообразования молочной железы», — говорится в сообщении.
Записаться можно по телефонам (8112) 290-770 или (8112)290-712. Запись начнётся с 29 января 2024 года и будет доступна с 13:00 до 15:00 по указанным номерам телефона.
При себе необходимо иметь: маску, УЗИ молочных желез или маммографию (при наличии), паспорт, СНИЛС, полис ОМС.
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