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Общество

Жители Пскова – о благоустройстве парка на проспекте Энтузиастов: Это небо и земля

Публикуем мнения жителей Пскова о парке на проспекте Энтузиастов, который был благоустроен в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Жители Пскова поделились мнением о парке на проспекте Энтузиастов. Фото здесь и далее: ПАИ

«Парк изменился в лучшую сторону. Здесь появились светящиеся конструкции. Как по мне, интересный подход», – отметила местная жительница.

Ещё одна женщина подчеркнула, что благоустроенный парк ей очень нравится. «Раньше здесь вообще ничего не было, а сейчас, как я думаю, это просто идеальное место. Зелени здесь очень много. Дети бегают, играют. Хватает здесь и урн, и скамеек. Здесь очень красиво. Я часто тут гуляю, и муж тоже, и вдвоём тоже не забываем ходить», – поделилась мнением псковичка.

Кроме того, другая девушка, проживающая рядом с парком, отметила, что созданный парк – хорошее место для прогулок. «Я рада, что он [парк. – ПАИ] здесь есть. Раньше тут не было такого количества дорожек, а теперь можно гулять по всему парку в разных направлениях. Есть велодорожки и стоянки для велосипедов. Есть достаточное количество скамеек и урн. В целом хороший, красивый и удобный парк», – сказала она.

В свою очередь ещё одна жительница обратила внимание на то, что состояние парка существенно изменилось. «Здесь стало красиво и хорошо – тут много зелени. И для детей много всего. Мы здесь часто гуляем с подругами, особенно когда хорошая погода, ходим и занимаемся скандинавской ходьбой с палками», – подчеркнула женщина.

Кроме того, местный житель рассказал, что детям удобно гулять в парке. «Появилось много всего. Есть место, где посидеть, отдохнуть и просто погулять вечером. По десятибалльной системе оцениваю на десять баллов. Кто здесь раньше жил, помнит это место – здесь не было совершенно ничего. Сейчас и уборка здесь производится», – сказал мужчина.

Ещё одна женщина поделилась, что очень довольна созданной площадкой. «Здесь появилось, можно сказать, всё, если сравнивать с тем, что было. Это небо и земля. Раньше здесь не было освещения, очень было неудобно ходить, даже обходили этот парк стороной. Хорошо, что деревья и зелень остались. Это радует, что не вырубили ни кусты, ни деревья. Появились скамейки – очень удобно стало. Мы довольны», – заключила она.

С 2019 года в Псковской области всего благоустроена 461 территория – 244 общественных пространства и 217 дворовых территорий. В 2023 году всего благоустроена 41 территория – 39 общественных пространств и две дворовые территории.

В 2024 году в Псковской области планируется благоустроить 37 общественных пространств, отобранных голосованием жителей региона в минувшем году.

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