Публикуем график отключений света в Стругокрасненском районе

11:27, 29 января 2024, ПАИ

Электроэнергию временно отключат в Стругокрасненском районе с 29 января по 9 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе муниципалитета.

Плановое отключение электроэнергии будет проводиться в деревнях Лудони, Феофилова Пустынь, Шабаново с 9:00 до 17:00 (без отключения в выходные дни).

Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, сообщили в муниципалитете.

Телефон горячей линии 8-800-220-02-20.

Напомним, электроэнергию также временно отключат в Острове завтра, 30 января.