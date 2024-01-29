Публикуем график отключений света в Стругокрасненском районе
Электроэнергию временно отключат в Стругокрасненском районе с 29 января по 9 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе муниципалитета.
Плановое отключение электроэнергии будет проводиться в деревнях Лудони, Феофилова Пустынь, Шабаново с 9:00 до 17:00 (без отключения в выходные дни).
Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, сообщили в муниципалитете.
Телефон горячей линии 8-800-220-02-20.
Напомним, электроэнергию также временно отключат в Острове завтра, 30 января.
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