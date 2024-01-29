Аналитики проанализировали ассортимент лекарств в российских аптеках

14:56, 29 января 2024, ПАИ

Количество препаратов стоимостью до 100 рублей уменьшилось в российских аптеках вдвое, сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической компании.

Ассортимент дешёвых аптечных лекарств за год сократился на 24 % – с 5,7 тысячи препаратов до 4,6 тысячи, хотя в 2020 году количество торговых позиций насчитывало 8,8 тысячи и, таким образом, сократилось вдвое к настоящему моменту. Отмечается, что потребители переходят на более современные, дорогие препараты, считая их более эффективными.

Лекарства дороже 100 рублей, наоборот, показывали динамику роста в последние годы, и только в 2023 году их количество начало снижаться. Так, препаратов стоимостью 100-500 рублей стало меньше на 5,5 %, а количество лекарств в ценовой категории от 500 до 1000 рублей снизилось всего на 2,8 %. Ассортимент препаратов стоимостью от 1000 рублей сократился на 17,2 %.

Уменьшение количества лекарств вызвано сдерживанием цен. Стоимость жизненно важных препаратов, цены на которые регулирует государство, рассчитывается по специальной формуле, не менявшейся уже более десяти лет. Стоимость производства за это время значительно выросла, поэтому для производителей выпуск многих лекарств становится нерентабельным даже при наличии спроса.

Ранее сообщалось, что рецептурные препараты можно будет покупать при помощи биометрии, а псковскому пенсионеру, купившему льготные лекарства за свой счёт, помогут вернуть деньги.