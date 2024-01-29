Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Аналитики проанализировали ассортимент лекарств в российских аптеках

Количество препаратов стоимостью до 100 рублей уменьшилось в российских аптеках вдвое, сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической компании.

Ассортимент дешёвых аптечных лекарств за год сократился на 24 % – с 5,7 тысячи препаратов до 4,6 тысячи, хотя в 2020 году количество торговых позиций насчитывало 8,8 тысячи и, таким образом, сократилось вдвое к настоящему моменту. Отмечается, что потребители переходят на более современные, дорогие препараты, считая их более эффективными.

Лекарства дороже 100 рублей, наоборот, показывали динамику роста в последние годы, и только в 2023 году их количество начало снижаться. Так, препаратов стоимостью 100-500 рублей стало меньше на 5,5 %, а количество лекарств в ценовой категории от 500 до 1000 рублей снизилось всего на 2,8 %. Ассортимент препаратов стоимостью от 1000 рублей сократился на 17,2 %.

Уменьшение количества лекарств вызвано сдерживанием цен. Стоимость жизненно важных препаратов, цены на которые регулирует государство, рассчитывается по специальной формуле, не менявшейся уже более десяти лет. Стоимость производства за это время значительно выросла, поэтому для производителей выпуск многих лекарств становится нерентабельным даже при наличии спроса.

Ранее сообщалось, что рецептурные препараты можно будет покупать при помощи биометрии, а псковскому пенсионеру, купившему льготные лекарства за свой счёт, помогут вернуть деньги.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 января 2024

Стадо косуль вышло к Пушкиногорскому дому ветеранов
29 января 2024

Планы на новый учебный год в ПсковГУ обсуждают в медиацентре ПАИ
29 января 2024

Более 50 участников акции «Ольгинский десант» помогают жителям псковских деревень 
29 января 2024

Александр Захаров: Выставка-форум «Россия» вызывает неподдельное восхищение
29 января 2024

Псковский облсовпроф подписал соглашение с общественным штабом по наблюдению за выборами
29 января 2024

В Пскове открылся книжный клуб «В смысле»
29 января 2024

Губернатор Псковской области и посол Казахстана почтили память советских героев в Новосокольническом районе
29 января 2024

О развитии сервисов доставки еды и работе такси в Псковской области расскажут на «Серебряном дожде»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...