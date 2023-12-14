В России рецептурные препараты можно будет покупать онлайн при помощи биометрии

17:50, 14 декабря 2023, ПАИ

Лекарственные препараты, отпускаемые по рецепту, можно будет заказывать онлайн при помощи биометрических данных. Об этом сообщили в Центре биометрических технологий (ЦБТ).

Применение государственной биометрической системы позволит достоверно устанавливать личность покупателя в момент доставки заказа, пояснили в ЦБТ.

Нововведение обладает высокой социальной значимостью, так как упростит покупку лекарств маломобильным гражданам и инвалидам – им не придётся идти в аптеку и предъявлять различные документы.

Подтверждение покупки по биометрии при непосредственном походе в аптеку пока не предусмотрено, однако не исключено, что такая возможность появится в дальнейшем, отметили в ЦБТ.

Эксперты считают, что благодаря повышению цифровизации и усилению конкуренции наценки на лекарственные препараты снизятся.

Биометрия, или биометрические данные, – это уникальные физические характеристики человека, которые используются для установления или проверки личности. Например, к ним относится лицо. Предполагается, что с помощью слепка лица человек сможет подтвердить право на покупку при заказе и при его получении у курьера.

Напомним, по закону подтверждение личности с помощью биометрических данных приравнивается к предъявлению паспорта.

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