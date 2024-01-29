«Обложили меня, обложили», или Как охотятся на волков в Псковской области

21:47, 29 января 2024, ПАИ

Одиночная охота на волка малоэффективна. Только коллективные усилия, да и то не всегда, приносят результаты. Осенью охотятся с помощью вабы, но самая эффективная охота на серых хищников проходит зимой с окладом их флажками.

Один волк = одна тонна бензина

Волки в природной среде находятся на самом верху пищевой цепочки и конкурентов не имеют. А потому размножаются и выращивают своё потомство без серьёзных проблем. Ежегодно в апреле-мае у волчицы рождается от трёх до 13 волчат, в среднем по шесть-семь щенков. Волков в Псковской области много. Законом предусмотрены меры регулирования поголовья этих опасных хищников. Если численность волков превышает определённый порог, то принимаются меры регулирования, а простыми словами – разрешается и организовывается охота для добычи определённого количества этого зверя. Иногда отстрел волков происходит и по причине их опасного поведения. Сложная ситуация с зубастым хищником в эту зиму сложилась в Себежском национальном парке и в самом Себеже.

Ровно десять лет назад я впервые написал о псковских волках, и ситуация тогда была следующая: «В Псковской области на сегодняшний день насчитывается около 450 волков, что, как считает заместитель председателя комитета по природопользованию Псковской области Горкунов Андрей Владимирович, для сохранения природного баланса примерно в десять раз больше нормы. В 2013 году было убито (заактировано) 136 особей. За убитого волка государство выплачивает 3000 рублей».

24 января сего года я вновь обратился к Андрею Владимировичу, по-прежнему занимающему должность «главного охотника» Псковской области. Он сообщил: «Популяция волков в Псковской области стабильна, примерно 260 особей по учёту за 2023 год. Численность высоковата, но не критична. К сожалению, вознаграждение за одного добытого волка составляет десять тысяч рублей, с 2024 года высока вероятность, что вознаграждение поднимется до 15 тысяч рублей. Охота на волка сложная и затратная. Охотники подсчитали, что в среднем для добычи одного волка только бензина требуется одна тонна. На сегодняшний день за январь в области добыто 22 волка – это только те, которые у нас заактированы. К этой цифре по итогам охот в последние несколько дней может прибавиться ещё 12 особей».

Осенняя охота – для самых опытных

Тем не менее охота на волков в Псковской области проводится, несмотря на серьёзные затраты и сложности. Особенно трудна охота с окладом флажками. Именно о таком мероприятии и рассказал нам директор охотничьего хозяйства охотугодий Псковского регионального отделения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Евгений Рассказа. Охота состоялась 21 января в Печорском районе неподалёку от деревни Ротово.

– Охотничьи угодья «Динамо» расположены в трёх районах – Псковском, Печорском и Новоржевском. Мы всегда в постоянном контакте с руководителями соседних охотничьих хозяйств. В любое свободное время стараемся объезжать угодья. Охота на волков начинается с сентября, но систематический сбор информации идёт всё лето. Замечаем следы: волчица с волчатами на песке там-то и там-то натоптали, а от логова они, как правило, далеко в это время не отходят. Слышим звуки: и там волки выли, и там. Потихоньку информация стекается и анализируется. Где замечаем систематическое присутствие волков, тот район подпадает под особый контроль.

В нашем охотхозяйстве есть сформированный круг надёжных охотников. Это пять-шесть человек, в первую очередь с хорошими личными качествами – выдержкой, меткой стрельбой – и с серьёзным техническим оснащением – с ночными прицелами и тепловизионными приборами. Эти охотники с 500 метров не откроют стрельбу, а подпустят зверя на 100-150 метров и добудут его наверняка. Они всегда берут на себя ответственность перед коллективом, ведь когда на тебя выходят волки, а такое нечасто бывает, цена промаха высока. В общем, осенняя охота – это для самых опытных и проверенных охотников.

Ваба – высший охотничий пилотаж

В сентябре волчья охота начинается на вабу [ваба – манок, вабить – подражать волчьему вою. – ПАИ]. В прошлом году (осенью 2023 года) мы освоили это интересное направление. Лично я использую для этого обыкновенную полую трубу из бересты, маню на неё как лося, так и волка. Чтобы освоить вабу, я много общался и учился у опытных волчатников. И неплохо стало получаться. В нашем коллективе есть Александр Рыбаков (председатель Палкинского районного общества охотников и рыболовов), очень опытный охотник, я у него многому научился и продолжаю учиться. Лучше него, пожалуй, никто так здорово волчьему вою не подражает.

В сентябре 2023 года у нас этим способом было добыто три волка. Мы чётко понимаем, что где-то в этом месте есть выводок, там и вабим. Взрослые волки на вабу не откликаются, они подходят тихо и высматривают: кто это к ним пришёл? А молодёжь, которая была у нас прошлой осенью, откликалась сразу, дружно подвывала, иногда мы слышали их многоголосье, подбегали они менее осторожно. Их голоса я даже на телефон записывал. Но период охоты на вабу короткий, лишь в сентябре она приносит хорошие результаты, пока волчата находятся в логове.

Издержки профессиональной охоты

В октябре охота на вабу становится более трудоёмкой. Волчата подрастают, взрослые особи начинают их привлекать к первым коллективным охотам, стая начинает удаляться от логова дальше и дальше. В это время начинается охота на копытных, но волки остаются в приоритете. Увидев следы хищников, мы сразу переключаемся на эту тему. Так поступают далеко не все, есть и «мясники», и, к сожалению, их большинство. Где-то в глубине души я их понимаю: пока идёт сезон, надо закрыть все бумаги (путёвки, разрешения), то есть добыть лося, кабана или косулю.

Охотники на волка, и в первую очередь организаторы этих охот, в большинстве своём энтузиасты, чаще всего это охотники лесных хозяйств, которые выбрали свою профессию из любви к природе, жизнь связали с природой и относятся к ней по-особенному, любя и лелея. Иногда на охоте сказываются и издержки этих профессий. Встретившись с лосем, например, или с косулей, они опускают ружьё и не могут решиться на выстрел: жалко стрелять. Такое отношение у них ко всем диким животным, кроме волков.

Волчий аппетит

С первым выпавшим снегом, ближе к Новому году, мы стали уделять больше времени для организации именно охоты на волков. Стая как была в этом районе, где осенью проводили охоту, так никуда оттуда и не делась. Вот только район своей охоты хищники расширили, стали забегать и в соседние угодья, и в пограничную зону. Стая состояла из шести-восьми особей и нанесла большой урон нашим охотничьим хозяйствам, съела много косуль, выгнала лося, о кабане ничего не скажу, его у нас практически нет. Но нам ни разу не удалось застать волков на месте добычи.

Судя по тем волкам, которых мы добыли 21 января, они неплохо жили, все были упитанные, шкурки лоснящиеся. Охотничья статистика утверждает, что взрослый волк в день съедает до четырёх килограммов мяса. Ну, давайте предположим, что даже два килограмма в день, умножим на шесть (количество особей в стае) и получим 12 килограммов в день. Только за месяц съедается около 400 килограммов мяса – это как минимум один лось или два-три десятка косуль и много бобров во всей округе. А перемножив на год, и вовсе цифра фантастическая получается – 4 365 килограммов. И это только минимальное пропитание для нашей стаи. Сколько у нас волков в Псковской области? Около трёхсот? Вот и посчитайте…

Работа насмарку

Как правило, волчью охоту мы организовываем к выходным, чтобы можно было собрать как можно больше охотников. С пятницы начинаем плотно ездить в лес.

После Нового года, как только морозы начали спадать, мы все выходные проводили в угодьях. Два дня с утра и до вечера в поиске. Где-то за неделю до Нового года мы эту стаю из шести волков уже офлаживали. С утра поехали сделать обрезку, увидели переход волков, они остались в окладе. В 12:00 закончили обрезку, оклад по периметру получился около пяти километров. В 15:00 начали развешивать флажки. Нам оставалось около полутора километров, чтобы замкнуть круг, когда обнаружили, что волки вышли. Они были на ходу, добыть им никого не удалось, и звери, к сожалению, выскочили.

Та большая работа, которая была проделана, пошла насмарку. Флажки размотай, флажки смотай – это всё непросто, да и времени много уходит. Всегда с досадой такое воспринимаешь, кажется: вот-вот, остаётся совсем немного – и видишь, что волки ушли перед самым твоим носом. Первая зимняя охота у нас не получилась.

Золотой оклад

Ну и теперь конкретно об охоте 21 января. Мы начали работу в субботу с 7:00, нашли заснеженные следы этой же стаи. Но пока нашли свежие, то проехали около 80 километров и уже не рассчитывали, что у нас что-нибудь получится. И вот, когда светлого времени остаётся всего пару часов, мы неожиданно выезжаем на свежий след стаи. Объезжаем их по кругу и понимаем, что выходов нет.

Неподалёку встретили знакомого охотника, занимавшегося охотой на зайца, взяли его с собой. Сделали максимально маленький оклад, то есть из большого круга с окружностью 20 километров получилось 4,5 километра. Мы понимали, что это максимально маленький оклад, охотники такой оклад золотым называют. Надо было поторапливаться: волки нас слышат, а может, и видят и долго в окладе сидеть не будут. Времени было в обрез. Мы наобум отправили нашего товарища на место предполагаемого выхода хищников. Он немного не успел доехать до этого места, как видит, что из оклада по полю выбегает волк. Он нам звонит, говорит, что прямо перед ним только что волк вышел, но один. Мы опять расстроились, предположили, что там, где один, могли уйти и остальные. Не в очень хорошем настроении всё же принимаем решение ещё раз объехать оклад. Смотрим, а выходов-то и нет.

Александр Рыбаков уже ждал нас с флажками, и мы начали с помощью техники тут же заматывать оклад. За 45 минут флажки размотали и разложили на снегу. Далее началась основная работа – это поднять флажки, развесить их по кустам, по веточкам на определённой высоте – на уровне колена примерно. Два с половиной часа впятером этим занимались. Волки остались в окладе. Пока мы разматывали флажки, увидели ещё одного волка, пытавшегося по следам собрата выбежать из оклада. Товарищ покричал, помахал руками, и волк заскочил обратно. Работу закончили около 19:00.

Не все волки флажков боятся...

Довели информацию до своих охотников, до соседних охотхозяйств, пригласили всех желающих в группе в соцсети «ВКонтакте». На утро воскресенья собралось 65 человек. Выдвинулись к окладу. Но, ещё не доехав до него, на лесных дорогах мы обнаружили много свежих волчьих следов. Не разобравшись, мы расстроились, потому как подумали, что волки выскочили из флажков. Далее при объезде оклада мы поняли, что расстроились преждевременно. Оказалось, что два волка не вышли из оклада, а наоборот, заскочили внутрь, именно они и оставили следы на дороге. Один из них совершенно спокойно перешагнул флажки, а второй, разогнавшись, перемахнул волчатник длиннющим прыжком. Почему их флажки не останавливают? В моём понимании они нашли удобное место, где флажки немного провисли. Именно поэтому охотники уделяют особое внимание качественному развешиванию флагов на нужной высоте. Цена ошибка очень высока, из-за пяти метров провисших флажков вся длительная подготовительная работа пойдёт волку под хвост. Очень умный зверь наш серый волк.

Три прибылых и два матёрых

Я был на таком эмоциональном подъёме, что товарищ, который ехал впереди, сделал мне замечание: «Ты давай потише думай». По следам мы видели, как волки во многих местах подходили к флажкам и уходили обратно. В одном месте волк подошёл очень близко к флажкам, наверное даже упёршись в них лбом или грудью, но не перескочил. Пока охотники собирались, пока шёл инструктаж, пара волков, те, которые зашли внутрь оклада, к сожалению, выскочила по своим же следам. А пятеро остались, и всех пятерых удалось добыть.

Думали, быстро управимся: глубина оклада всего-то 800 метров. Предполагали, что волки на стрелков выскочат моментально, как только пойдут загонщики. Но при всём при этом последние волки появились лишь тогда, когда загонщики начали выходить на стрелковые линии, а первые – когда охотники были на середине загона. Метались они до последнего.

Так получилось, что четырёх волков мы добыли почти сразу, а одного подранка – немного позднее. И мне улыбнулась удача. Я расставлял номера и, когда эту процедуру закончил, встал самым крайним в цепи стрелков, абсолютно не рассчитывая на встречу с волком: у меня всё время шумела рация, я корректировал загонщиков, получал и передавал самую разную информацию. И когда у меня не получилось связаться по рации, я позвонил по телефону: «Что у вас, где вы и почему?» И в этот момент на меня выходит волк.

Я отшвырнул в сторону телефон, вскинул ружьё и выстрелил. До зверя было около 15 метров, и выстрел оказался более чем точным. Мы предполагали, по каким направлениям пойдут волки, и расставили там лучших стрелков. Но моё место таким вовсе не являлось. Добычу собрали в одно место. У наших ног лежали три прибылых волка (сучки прошлого, 2023 года) и два матёрых кобеля. Волчицу добыть не удалось, но мы предполагаем, что мы её подранили ещё осенью и она сгинула. Или она одна из тех двух волков, выскочивших сегодня из оклада.

Охотничий сезон на волков длинный – до 30 марта, и с улизнувшими волками, думаю, мы ещё обязательно повстречаемся. Работы много: и у Игоря Филюшина (председатель Псковского регионального военно-охотничьего общества в Псковском районе) волки бродят, и в Псковском районе обнаружена большая стая неподалёку от Тямши, и в Палкинском районе волки наследили. Работы много, и мы её обязательно выполним.

Вот такой длинный, интересный и полезный разговор состоялся с директором охотничьего хозяйства охотугодий Псковского регионального отделения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Евгением Рассказа.

Выбор есть у каждого

Я не охотник, я рыболов. Лет тридцать назад сослуживцы пытались сделать из меня хантера, и я не особенно-то и противился. Но, побывав четырежды на охоте да наслушавшись историй о подстреленных диких животных с глазами, полными слёз, понял: это не моё.

Однажды я даже сам заглянул в такие глаза. Я возвращался с очередной рыбалки, дело было лет десять назад в апреле. На Гдовском шоссе неподалёку от деревни Знаменки Псковского района была сбита автомобилем лосиха. Ноги её были перебиты, и она живая, но беспомощная, лежала в пятнадцати метрах от обочины. Мы остановились (и не только мы), я подошёл к ней достаточно близко и увидел, как лесная коровка… плачет, из огромных глаз текли слёзы. Плюс ко всем неприятностям, как я чуть позже узнал от приехавшего к месту происшествия охотоведа, лосиха была ещё и беременна. Эта встреча ещё больше утвердила меня, что я когда-то сделал правильный выбор. Выбор есть у каждого, и он сугубо индивидуален. Хотя волки и медведи – это, наверное, всё же другое.