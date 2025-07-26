Как избежать перегрева и солнечного удара, рассказали псковичам

17:26, 26 июля 2025, ПАИ

Как избежать перегрева и солнечного удара, рассказали в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

«Когда солнце светит ярко, а столбик термометра ползет вверх, люди стремятся к водоемам, мечтая о красивом бронзовом загаре. Однако, как бы ни манили солнечные лучи, нельзя забывать о том, что чрезмерное воздействие ультрафиолета действительно опасно и может привести к очень серьезным последствиям», – отметили в МЧС.

Специалисты рекомендуют соблюдать простые, но эффективные правила безопасности для предотвращения перегрева и солнечного удара. Они советуют минимизировать пребывание на открытом солнце в самые жаркие часы – с 11 до 17. Если же необходимо находиться на улице, рекомендуется прикрывать кожу светлой одеждой из натуральных тканей и носить головной убор. Физическую активность, по их словам, лучше переносить на утренние или вечерние часы, когда жара менее интенсивна.

Особое внимание, как отмечают эксперты, следует уделять питьевому режиму: необходимо употреблять больше чистой воды, избегая сладких газированных напитков и алкоголя, так как они способствуют обезвоживанию. При первых признаках перегрева рекомендуется немедленно принимать меры по охлаждению: ополаскивать лицо и руки прохладной водой или принимать освежающий душ.