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Как избежать перегрева и солнечного удара, рассказали псковичам

Как избежать перегрева и солнечного удара, рассказали в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: ПАИ

«Когда солнце светит ярко, а столбик термометра ползет вверх, люди стремятся к водоемам, мечтая о красивом бронзовом загаре. Однако, как бы ни манили солнечные лучи, нельзя забывать о том, что чрезмерное воздействие ультрафиолета действительно опасно и может привести к очень серьезным последствиям», – отметили в МЧС.

Специалисты рекомендуют соблюдать простые, но эффективные правила безопасности для предотвращения перегрева и солнечного удара. Они советуют минимизировать пребывание на открытом солнце в самые жаркие часы – с 11 до 17. Если же необходимо находиться на улице, рекомендуется прикрывать кожу светлой одеждой из натуральных тканей и носить головной убор. Физическую активность, по их словам, лучше переносить на утренние или вечерние часы, когда жара менее интенсивна.

Особое внимание, как отмечают эксперты, следует уделять питьевому режиму: необходимо употреблять больше чистой воды, избегая сладких газированных напитков и алкоголя, так как они способствуют обезвоживанию. При первых признаках перегрева рекомендуется немедленно принимать меры по охлаждению: ополаскивать лицо и руки прохладной водой или принимать освежающий душ.

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Как избежать перегрева и солнечного удара, рассказали псковичам

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