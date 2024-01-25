Волки атакуют: себежане боятся выходить на улицы

20:20, 25 января 2024, ПАИ

Псковские охотники активно принялись за добычу волков. Во многих районах области серому разбойнику этой зимой приходится несладко. Во многих, но только не в Себежском районе – в национальном парке. Здесь волки чувствуют себя вольготно и безнаказанно бродят даже по улицам Себежа. Рай для волков, да и только.

Где опаснее?

С декабря 2022 года я ничего не слышал о проблемах с волками, но с начала нынешнего января происшествия с их участием стали случаться одно за другим. Так, супруга моего товарища сообщила, что в ночь с 9 на 10 января в деревне Заполье Стругокрасненского района, откуда она родом, волки сожрали семь собак сразу, не на шутку перепугав местных жителей, у которых в хозяйстве не только друзья человека, но и свинки, и козочки, и даже коровы имеются. Неподалёку от Заполья, в деревне Новоселье, также был замечен волк. В Красногородском районе с начала зимы охотники уже десять (на 12 января 2024 года) волков добыли. Охотники Дедовичского района затрофеили шесть зубастых хищников с начала года (на 18 января 2024 года).

А что у нас в Псковском районе, как дела с серыми разбойниками? С этим вопросом я обратился к председателю Псковского регионального военно-охотничьего общества Игорю Филюшину.

«В Псковском районе тихо, своих волков мало, в предыдущие пару лет мы их хорошо проредили. А вот со стороны Стругокрасненского района, бывает, периодически они к нам заходят. Мы их несколько раз уже в эту зиму пытались обложить флажками, но каждый раз уходили. Слышал, что в соседнем (Стругокрасненском) районе они кое-где отметились резнёй деревенских собак, – ответил председатель охотничьего общества и добавил: – В это воскресенье (21 января) волчья охота результативно завершилась в Печорском районе. Но не я её организовывал, я только участвовал, за подробностями обращайтесь к руководителям общества охотников «Динамо».

Я обратился. Директор охотничьего хозяйства «Динамо» Евгений Рассказа поделился подробностями этой непростой охоте. О ней я расскажу нашим читателям на страницах ПАИ в ближайшее время.

Мрачная проблема

Но продолжим о взаимоотношениях человека и волка в нашем регионе. Как оказалось, самые большие проблемы в этом вопросе этой зимой возникли в Себеже. Местные волки настолько оборзели, что в тёмное время суток шастают по улицам города и нападают на собак. По сообщениям себежан в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Подслушано в Себеже», 3 января на улице Станционной волки съели собаку и двух щенят, 6 января на перекрёстке улиц Первомайской и братьев Боровковых также загрызли собаку. «22 января в 7:00–10:00 вышла гулять с собакой. По улице Фурманова мимо бывшей транспортной инспекции шли два волка. Агрессии не проявили, побежали в сторону Первомайской улицы. Будьте осторожны. Не отпускайте детей без взрослых», – сообщает Ольга Бируля.

О непростой ситуации знают и в Пскове. Заместитель председателя регионального комитета по природным ресурсам и экологии Андрей Горкунов недавно (17 января 2024 года) на одной из псковских радиостанций сообщил: «Совсем (в Себеже) мрачная проблема. Мало того, что они кушают собачек – где-то четыре-пять особей в самом городе!» И действительно, проблема: в населённом пункте законом применение оружия запрещено (только полиция может в исключительных случаях), сам город и окрестности находятся на территории Себежского национального парка, где любая охота тоже запрещена, применение ядов и капканов тоже под запретом. Андрей Горкунов пообещал найти пути решения этой проблемы.

«Живут как в раю»

А пока себежане в местном сообществе в соцсети разделились на три лагеря – защитников собак, защитников волков и защитников людей. И без устали весь январь «кусают» друг друга.

Екатерина Иванова: «Весь Себеж на ушах стоит. Один раз проехать в автобусе – узнаешь в десять раз больше, чем в интернете пишут. И где собак поели, и как старики боятся на автобус в темноте идти».

Алексей Фёдоров: «А хоть кто-то своих собак, у кого их сожрали, обезопасил от волков? Элементарный вольер питомцу не могли сделать. Перестали бы собаками каждый год прикармливать волков, они бы сюда и не шли».

Мария Юркова: «Вы меня простите, но не у каждого есть средства на тот вольер или забор, хотя в том году волки в Новоселье и через двухметровый забор собаку загрызли. Лисы бегают по городу, видимо, тоже по этой причине? Если что, мои собаки целы!»

Алексей: «Верно. Зачем заводить собаку и держать её в каком-нибудь углу на цепи. Кроме как живодёром, такого человека не назовёшь. Она смотрит на тебя и хочет видеть в тебе друга – а ты её на цепь. Оставляешь её в незакрытом дворе дома на окраине леса на цепи, как приманку для лесного зверя. Я считаю, что в большей степени эти люди и виновны».

Ольга Бируля: «Лично моя собака живёт дома. И я вышла с ней на поводке. А тут гости, и хорошо, что всё обошлось».

Маргарита Петрова: «Люди весь лес вырубили, вот животные и лезут в города и посёлки. А где им жить? Спасибо дровосекам… Они ж всё лесом торгуют, всё остановиться не могут, пилят, рубят и продают. Вот и пожинайте плоды. Во всех регионах дикие животные в города выходят – лоси, лисы. Нет леса, им есть нечего, вот и вошли в города и сёла».

Игорь Петров: «А что с волками не так? Люди забирают еду у волков, охотясь на кабанов и лосей. Волки собак грызут и прочую живность. Всё по-честному?!»

Ольга Бируля: «А причины две. Первая – это «особая» ситуация в районе, поделённом территориально на нацпарк, в границах которого волки живут как в раю. Никто их там не беспокоит, плодись и размножайся. И вторая проблема – ужесточение государством прав на владение и использование огнестрельного оружия. Если бы всё было правильно, то взял да и шлёпнул того волка. А сегодня это невозможно. Даже если к тебе во двор придёт волк, чтобы съесть твою собаку, и у тебя будет официально ружьё, и ты его убьёшь, тебя будут судить в связи с отсутствием лицензии».

Анастасия Прохорова: «Большинство переживает не за животных, а за стариков и детей, которые боятся выходить в тёмное время суток в городе!»

Маришка Романова: «Наверное, помощи не дождёмся от охотников».

Дмитрий Абакумов: «Какие умные волки! Знают, что в городе на них охотиться нельзя, вот и пришли из леса и стали городскими жителями. Думаю, им пора обосноваться в здании администрации Себежа и в офисе национального парка!»

Нужен «волчий закон»?

Всем в местной соцсети досталось на орехи. И хорошо, что всё пока обходится без серьёзных происшествий, хотя растёрзанных собачек тоже жалко. И все правы и неправы по-своему. Лишь волки не виноваты, что для них сложились такие тепличные условия. Ведь не они принимали такие законы. Но делать что-то надо обязательно. И именно на законодательном уровне. Необходимо принимать «волчий закон» для ООПТ (особо охраняемые природные территории), к коим относится и Себежский национальный парк. Если на ООПТ не регулировать численность волков, то они быстро, за пару десятков лет, съедят всех копытных и большинство других более мелких диких животных. Можете сами посчитать: волк в сутки съедает три-четыре килограмма мяса, в сытый год – до 1 300 килограммов за год. И альтернативного питания волк не имеет, как медведь, например, который питается и ягодами, и орехами, и злаками. А если волки выбьют всех диких животных, то придут и в населённый пункт за собаками, за домашними животными, создадут серьёзную угрозу для жизни и здоровья человека. Что мы и наблюдаем уже которую зиму в районном городе Себеже.

Три дня назад знакомый прислал мне фото охотников с пятью добытыми волками и с короткой подписью: «Это Себеж». Как и от кого он получил этот снимок, мне выяснить не удалось. Но я обрадовался. Неужели это себежские «террористы»? Позвонил в комитет по природным ресурсам и экологии. «Нет, – ответил Андрей Владимирович, – к сожалению, не они. Скорее всего, эти волки из Дедино, там недавно результативная охота прошла».

Шумит Себеж. Громко шумит. 23 января по «волчьему вопросу» к ним в гости даже федеральный телевизионный канал ТНТ приехал. Не Первый, не «Россия», но всё же уровень высокий, всероссийский.